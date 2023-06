SG Werratal: Schnell eine Einheit geworden

Verdienter Meister: Die SG Werratal steigt nach einer starken Saison in die Kreisoberliga auf. © Friedhelm Eyert

Die Fußballer der SG Werratal haben die Kreisliga A1 dominiert und sich am Ende souverän die Meisterschaft vor Rotenburg/Lispenhausen gesichert. Sie spielen in der nächsten Saison erstmals in der Kreisoberliga.

Heringen – „Als wir, ähnlich wie zum Saisonbeginn, auch nach der Winterpause gut aus den Startlöchern gekommen sind, wuchs die Erkenntnis, dass es mit der Meisterschaft und dem Aufstieg klappen kann“, sagt Herfas Urgestein Christian Kraus. Von 2008 bis 2020 stieg der Verein unter seiner Trainertätigkeit nicht nur auf, sondern wurde 2009 auch Kreispokalsieger. Auch heute noch schnürt der 42-jährige die Fußballstiefel, ist aber auch sonst an vorderster Reihe tätig.

Zusammen mit Kai Jordan vom VfB Heringen und Thomas Bläsing vom TSV Herfa, die als gleichberechtigte Vorstände der SG Werratal agieren, ist Kraus bei allen wichtigen Entscheidungen dabei. „Wir wollten den Heringer Fußball aus seinem Dornröschenschlaf wecken und wieder zu einer festen Größe machen. „Dass es so schnell gehen würde, überrascht uns selbst“, so Jordan. Schon nach wenigen Sätzen spürt man, dass hier real etwas Positives entstanden ist, sportlich wie menschlich, streicht auch Bläsing heraus. „Wir ziehen alle an einem Strang, stehen im ständigen Kontakt und nötige Entscheidungen werden so in möglichst kurzer Zeit umgesetzt. So, wie bei Spielerverpflichtungen, wo dann noch unser Trainer Alin Cotan dazustößt“, stellt Jordan fest.

Apropos Neuzugänge: Hier hält man sich noch vornehm zurück und muss abwarten. „Es kann sich in alle Richtungen noch viel bewegen, warten wir es ab“. Dabei waren zu Beginn der SG-Gründung schon Zweifel und Fragen aufgetaucht, die sich aber „binnen kürzester Zeit aufgelöst haben“ wie Bläsing nicht ohne Stolz feststellt. Dies ist unter anderem an der Zuschauerzahl festzumachen, die sich zumeist um rund 250 Fans bewegt – mit Anhängern aus Herfa, Heringen und der Umgegend. Der Zuspruch ist oft so groß, dass der SG-Anhang auch bei Auswärtsspielen den Ton angibt und der TSV-Vorsitzende ist sich sicher, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Doch dazu muss das zarte Pflänzchen „SG“ gehegt und die Rahmenbedingungen stetig verbessert werden.

Hierfür steht zum einen das runderneuerte Spielfeld in der Kernstadt, das, weil auch mit zusätzlichem Kunstrasenplatz versehen, bessere Trainingsmöglichkeiten bietet. Zwar steht die Spielstätte wohl erst ab September zur Verfügung, da noch einiger Feinschliff zu entrichten ist, doch die Perspektive steht. Zum Sportlichen: Wie geht man nun das Abenteuer Kreisoberliga an? Das einzige Ziel heißt Klassenerhalt. Dass es kein Durchmarsch wie zuletzt wird, man die Liga vom ersten Spieltag an bis zum Ende souverän beherrscht, ist allen klar. Erinnern wir uns: Die SG beendete die Saison mit sechs Zählern Vorsprung vor Rotenburg, erzielte dabei 23 Siege und nur drei Niederlagen. Neben dem Sturm, mit 96 Treffern knapp hinter Nentershausen platziert, war die Abwehr um Torwart Philipp Stunz und den reaktivierten Alex Deringer mit nur 21 Gegentoren, ein weiteres Prunkstück. Doch demnächst werden die 30 Tore des in seine Heimat Rumänien zurückgekehrten Sorin Leucuta fehlen und gleichwertiger Ersatz wird schwer zu finden sein.

So muss Trainer Cotan, der weiter an der Seitenlinie steht, viel übers Kollektiv kompensieren. So, wie es das charakterlich gefestigte Team schon während seines krankheitsbedingten Ausfalls bewies. Und ein großes Pfund wird die Weiterentwicklung der eigenen Jugendspieler sein, die schon viel Verantwortung, auch beim Toreschießen, übernahmen (siehe Artikel rechts). Oder Spielern wie Tobias Leder, der nicht nur auf dem Feld Leistung zeigt, sondern auch beim Akquirieren von Sponsoren, in den sozialen Medien und der Pflege der Homepage.

Von Michael W. Rimkus

Köpfe der SG Werratal: Kai Jordan (von links), Thomas Bläsing und Christian Kraus. © privat