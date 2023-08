Fußball-Rückblick: Schockliebe und eine Premiere

Von: Alicia Kreth

Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey: Die Bebraer, hier mit Niklas Holzhauer beim Kopfball, vorn Parwes Adel, führen die Tabelle der Kreisoberliga an. © Friedhelm Eyert

Kartenfestival in Wüstensachen, ein Eiterfelder Überraschungssieg in Kassel, fünf ungeschlagene Teams in der Kreisoberliga – sowie die erste Frau in einem Männerteam – das waren die Auffälligkeitendes Fußballs am Sonntag.

Ausrufezeichen!

Das setzten die Fußballer der SG Eiterfeld/Leimbach im ersten Auswärtsspiel der Verbandsliga bei CSC 03 Kassel. Mit einer spielerisch starken Leistung gewannen sie ihr erstes Auswärtsspiel mit 1:0. „Ich bin schockverliebt in meine Mannschaft“, freute sich Trainer Florian Roth nach dem Erfolg. Während der Aufsteiger den ersten Saisonsieg bejubelte, enttäuschte CSC 03 auf der ganzen Linie. „Vor dem Tor waren wir zu unentschlossen“, erklärte Trainer Lothar Alexi. „Damit ist der Rohrkrepierer für uns komplett.“

Die lästige Pflicht

An Schienbeinschonern scheiden sich die Fußballgeister. Die einen schwören auf den Schutz – je massiver, desto besser. Die anderen nehmen lieber Würstchenpappen oder Taschentücher. Alles andere behindert nur. Bei manchen sitzen sie akkurat, bei manchen hängen sie auf halb acht. Im Spiel sind sie Pflicht, im Training freiwillige Ergänzung. Doch nicht jeder hält sich daran.

Für zwei Spieler der SG Wildeck ist das Tragen der Schienbeinschoner wohl eine lästige Verpflichtung. Denn zweimal innerhalb weniger Minuten musste Schiedsrichter Dirk Maur am Sonntag in Bosserode die Partie zwischen der SG Wildeck und der SG Rotenburg/Lispenhausen unterbrechen, um die beiden Spieler des Kreisoberliga-Absteigers auf diese Pflicht hinzuweisen.

Großes Unverständnis

Die 0:4-Niederlage des ESV Hönebach gegen den SV Großenlüder ist selbstverschuldet. Die Gäste profitierten in der ersten Hälfte immer wieder von den individuellen Fehlern der Wildecker, die in ihrem ersten Heimspiel der Saison dadurch bereits nach 30 Minuten mit 0:3 zurück lagen. Das Schiedsrichtergespann um Referee Marcel Jünke (Eintracht Baunatal) zog allerdings schon zu diesem Zeitpunkt den Zorn der ESV-Anhänger auf sich.

In der zweiten Halbzeit machten die Unparteiischen den Gastgebern, die nun spielbestimmend waren und auf den Anschlusstreffer drückten, diesbezüglich mehrfach einen Strich durch die Rechnung und nahmen dabei auch ein Tor von Marcel Katzmann wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurück. „Habt ihr etwas gegen uns? Langsam fällt es echt auf“, fragte Hönebachs Coach Enis Adrovic im Laufe der zweiten Hälfte Assistent Julius Barth.

Festival der Karten

Festivals gibt es derzeit einige. In Wacken fand eines in Matsch und Metal statt, in Eschwege eins für die Fans der softeren Musik. In Wüstensachsen gab es jetzt auch ein Festival – und zwar ein Kartenfestival im Fußball.

Sechs gelbe und zwei gelb-rote Karten kassierte Aufsteiger Neuenstein beim 1:1 im Gruppenligaspiel in Ehrenberg-Wüstensachsen, die Gastgeber erhielten ebenfalls drei sowie einmal gelb-rot. Gleich von Beginn setzte sich Schiri Eberheim, Physikstudent der Uni Gießen, unter Zugzwang. Was dem Spiel wegen vieler Unterbrechungen und Diskussionen nicht gut tat.

Ungeschlagene Teams

Bebra, Hohenroda, Steinbach II, Dittlforod/Körnbach, Niederaula/Kerspenhausen und Weiterode in der Kreisoberliga haben eins gemeinsam. Sie haben aus zwei Begegnungen die volle Punktzahl erreicht. Erst in der Nachspielzeit stellte Niederaula den Sieg sicher. Dank des Knies von Fabian Wozniak, das den Ball über die Linie bugsierte. Bebra liegt mit sechs Punkten und 9:1 Toren ganz souverän vorn.

Gelungene Premiere

Premiere für Joelle Silke Ehling in der Kreisliga-B-Partie zwischen der SG Sorga/Kathus II und dem TSV Wölfershausen. Als erste Frau aus dem Kreis bestritt die 18-Jährige, die ansonsten für die Damen von Raßdorf/Bosserode spielt, eine Partie bei den Männern. Und steuerte auch gleich zwei Tore zum 8:1-Erfolg bei.

Das erste bereits in der 6. Minute, das zweite in der 64. – eine direkt verwandelte Ecke. Wir zitieren den Liveticker: „Atemberaubend, wie sie den Ball ins Tor zirkelt.“ Ehling ist aber nicht nur Fußballerin, sondern auch Sportkeglerin. Als solche ist sie vor kurzem sogar Weltmeisterin geworden. (Alicia Kreth und Hartmut Wenzel)