50 Schützen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg bei Deutschen Meisterschaften

Führt das große Aufgebot der Sportschützen aus dem Kreis in München an: Jaqueline Orth von der SGi Mengshausen.

Hersfeld-Rotenburg. In München treffen sich vom 23. August bis zum 3. September die besten Sportschützen Deutschlands zur Deutschen Meisterschaft auf der Olympia-Sportstätte Hochbrück.

Ein Blick auf die Titelkämpfe.

Wie viele Sportlerinnen und Sportler nehmen teil?

Für die Wettkämpfe sind 6163 Sportler zugelassen. Somit ist die Deutsche Meisterschaft im Sportschießen eine der größten Sportveranstaltungen in Deutschland und Europa. Zum Vergleich: Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang waren rund 2900 Sportler am Start.

Wie viele Starts gibt es insgesamt?

Bislang sind 9446 Einzelstarts geplant. Aufgrund der Nacherfassungen wird am Ende mit mehr als 9500 gerechnet. Die meisten Starts werden von bayerischen Sportlerinnen und Sportlern wahrgenommen (2643), es folgen Hessen (1015) und Württemberg (964).

Wie viele unterschiedliche Disziplinen werden geschossen?

Insgesamt gibt es 36 Disziplinen in den verschiedenen Altersklassen. Es werden 189 Einzel- und 74 Mannschaftstitel plus die Mixed-Titel mit der Luftpistole, dem Luftgewehr, im Trap und auf die laufende Scheibe vergeben.

Wie viele Schüsse werden im Lauf der Meisterschaft abgegeben?

Schätzungen zur Folge werden rund 750 000 Schuss abgegeben, wenn man durchschnittlich von 70 bis 80 Schuss pro Start (Probe + Wettkampf + Finale) ausgeht.

Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter sind vor Ort?

Rund 200 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen als Kampfrichter, Aufsichten oder Wettkampfhelfer in München für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Dazu kommen noch die ehrenamtlichen Helfer der Landesverbände – etwa 100.

Wie viele Starter kommen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg?

Das sind über 50 Sportlerinnen und Sportler, die sich über die Landesmeisterschaften in Frankfurt für München qualifiziert haben. Angeführt wird diese Gruppe von einer Titelverteidigerin in der größten Sparte des Sportschießen: Jaqueline Orth vom SV Niederaula.

Für die Sportlerin des Jahres im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist die Deutsche Meisterschaft nicht nur wegen ihren drei Starts in den Frauenwettbewerben Luftgewehr, Sportgewehr-Dreistellung und Sportgewehr-Liegendkampf eine Herausforderung.

Sie muss zudem noch einen Wettbewerb im Rahmen des Ranglisten-Turniers des Deutschen Schützenbundes (Sportgewehr-Dreistellung mit dreimal 40 Schuss) bestreiten.

Von Herbert Vöckel