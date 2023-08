Fußball im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Schützenfeste und eine Verletzung

Torjubel in Eiterfeld: Von links Fabio Witzel, Yannik Hilpert und der Torschütze zum 4:0, Bartosz Witkowski. © Friedhelm Eyert

Das Fußball-Wochenende hatte wieder Einiges zu bieten – schöne, aber leider auch unschöne Szenen.

Gelungener Start

Hersfeld-Rotenburg – Sechs Punkte aus drei Spielen, dazu 7:3 Tore: Die SG Eiterfeld/Leimbach freut sich über einen gelungenen Start in die Fußball-Verbandsliga. Das 6:0 des Aufsteigers gegen allerdings erschreckend schwache Sander machte Lust auf mehr. Und dennoch war Trainer Florian Roth nicht zu einhundert Prozent zufrieden. „Ich weiß, ich klage auf hohem Niveau. Aber vor der Pause und Mitte der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Da hätte ich mir noch mehr Gier gewünscht“, fasste der Coach zusammen.

Strahlend verließ indes Eiterfelds Spielmacher Nils Wenzel den Rasen am Hain. Und hatte ein Sonderlob für Boas Kümmel (19) und Bartosz Witkowski (18) parat. „Die Jungs sind schon beide gut und sorgen für viel Torgefahr. Es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuspielen“, freute sich Wenzel, der als Torschütze, Vorbereiter und Taktgeber überzeugte. Beide Angreifer haben bislang zweimal getroffen.

Das Maß aller Dinge

Ihre Macht in der Kreisoberliga demonstrierte am Freitagabend die FSG Bebra. Das Team von Andelko Urosevic bezwang im Topspiel Verfolger FSG Hohenroda klar mit 5:0 und lieferte dabei in der ersten Hälfte eine Glanzvorstellung ab. „Ich war überrascht, wie leicht wir sie überrannt haben“, sagte Bebras Coach nach Abpfiff. Sein Team führt nun mit einer eindrucksvollen Tordifferenz von 14:1 Treffern die Tabelle vor den ebenfalls noch verlustpunktfreien Teams des SV Steinbach II und der SG Niederaula/Kerspenhausen an.

Knipser Kallée

Der SV Unterhaun führt nach vier Spieltagen die Tabelle der Fußball-Kreisliga A 2 an. Großen Anteil daran hat Spielertrainer Fabian Kallée, dem allein acht der 14 Unterhauner Treffer gelungen sind. Der 43-Jährige traf am Freitagabend beim 3:1-Erfolg in Roßbach und markierte am Sonntag den Siegtreffer zum 1:0 in Mackenzell. Für die Unterhauner Wölfe geht es am Sonntag mit dem Spiel bei Aufsteiger Hönebach II weiter. Das Schlusslicht geriet in seinen beiden Partien am Wochenende mal so richtig unter die Räder: 0:9 in Praforst und 1:6 in Großenbach.

Noch mehr Torjäger

Drei Treffer gelangen Niklas Kerst für die SG Wildeck in der Kreisliga A 1 beim 7:1-Kantersieg in Baumbach. Er hat damit die Führung in der Torjägerliste übernommen – gemeinsam mit dem Philippsthaler Daniel Ruch. Dieser traf beim 3:0-Erfolg des VfL bei der Hohe Lufter Reserve doppelt.

Spielabbruch

Nach 20 Minuten musste die Kreisliga-A-Begegnung zwischen der FSG Bebra II und der SG Haselgrund/Breitenbach abgebrochen werden. Grund: Haselgrunds Tom Bickel hatte sich beim Dribbling im gegnerischen Strafraum schwer am Knie verletzt. Die Partie musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden, Bickel wurde ins Krankenhaus gebracht, die Partie nicht wieder angepfiffen. Mittlerweile ist er wieder zu Hause, wie Florian Goßler aus dem Vorstand der Haselgrunder berichtet. „Wir stehen alle noch unter Schock.“ Ob das Spiel neu angesetzt wird oder wie es gewertet wird, ist noch unklar.

(Alicia Kreth Und Sascha Herrmann)

Fabian Kallée, SV Unterhaun © Friedhelm Eyert

SV Unterhaun © Stefan Kost-Siepl