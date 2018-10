Schützengilde Mengshausen startet mit zwei Siegen

Spitzenreiter der Luftgewehr-Bundesliga: Die SGi Mengshausen errang zwei Auftaktsiege in Braunschweig mit (von links) Alexandr Driagin, Trainerin Sabine Kames, Patrick Seyfarth, Elena Rembowski, Jaqueline Orth, Laura Schulz und Ersatzschützin Daniela Schäfer.

Mengshausen. Das hat alle Erwartungen übertroffen: Die Schützengilde Mengshausen ist phänomenal aus den Startlöchern der Bundesliga gekommen.

Zwei Siege errang das Team am ersten Wettkampfwochenende in Braunschweig und führt die Liga an.

Das erste Erfolgserlebnis hatte die Mengshäuser Schützen und Fans am Samstagabend mit einem 4:1-Triumph gegen den Gastgeber, die Braunschweiger SG. Gegen diesen Gegner hatte die Waldhessen ihr letztes Match in der vorigen Saison noch mit 2:3 verloren. Diesmal drehten sie den Spieß um und gingen durch ihren Neuzugang in Führung: Alexandr Driagin aus Russland, der sich mit der Tagesbestleistung von 397:395 Ringen gegen Rikke Ibsen durchsetzte. Das zweite Einzel ging hauchdünn verloren. Jaqueline Orth hatte gegen Selina Zimmermann ein Unentschieden erreicht (393 Ringe), verlor aber das entscheidende Stechen mit 9:10. Auf der dritten Position punktete Elena Rembowski mit 392:391 gegen Christian Stautmeister. Das war bereits das entscheidende Einzel. Vor der Mengshäuser Nummer drei hatte bereits Patrick Seyfarth seinen Wettkampf mit einer Glanzleistung abgeschlossen: 397 Ringe. Er besiegte mit Bestleistung Sara Leseberg (387). Den Abschluss machte Laura Schulz. Die Zahnarzthelferin aus dem Rheinland kam erstmals über 390 Ringe. Mit einem Zähler mehr besiegte sie Stina Siegermund. Damit hatte Mengshausen den ersten Saisonsieg mit 4:1 und 1971 Ringen.

Zum Feiern hatten die Mengshäuser nicht viel Zeit. Bereits am anderen Morgen mussten sie gegen den Wissener SV ran. Das war ein Gegner aus der letzten Saison, der ihnen nicht in guter Erinnerung war. Immerhin hatten sie den direkten Vergleich mit 1:4 verloren. Das sollte diesmal nicht passieren. Allen voran zog Jaqueline Orth das Match an. Die Weltmeisterin überquerte als erste die Ziellinie mit 396 vor Kevin Zimmermann (387).

Pausen legte Patrick Seyfarth in seinem Match ein. Das hatte seinen Grund: Es lief nicht für den langjährigen Bundesligaschützen. Immer öfter leuchtete auf dem Monitor die Neun auf. Das Resultat: 383 Ringe. Übertroffen wurde er von Sarah Roth mit 391. Sieben Minuten später hatte Alexandr Driagin sein Match mit 396 Ringen beendet. Seine Gegnerin Pea Smeets ließ im Endspurt einige Ringe liegen und kam auf 392.

Auch Elena Rembowski drehte im letzten Zehnersatz noch einmal den hauchdünnen Vorsprung ihrer Gegnerin und setzte sich schließlich mit 388:386 gegen Nicole Juchem durch. Zeit ließ sich Laura Schulz. Das zahlte sich am Ende mit einer neuen persönlichen Bestleistung aus: 393 Ringe. Ihre Gegnerin Anna-Katharina Brühl verlor das letzte Einzel mit 387. Damit hatte Mengshausen auch das zweite Match mit 4:1 gewonnen.