Maischwimmen in Frankenberg: FSV drittbestes Nachwuchsteam

Frankenberg - Lautstarke Finals und viele Bahnrekorde bescherte die 49. Auflage des traditionellen Internationalen Maischwimmens des Frankenberger Schwimmvereins (FSV) am vergangenen Wochenende im Ederberglandbad.

15 Vereine aus Hessen, die SG Westerwald aus Rheinland-Pfalz, die SSG 81 Erlangen aus Bayern und der USV TU Dresden aus Sachsen sorgten mit ihren 209 Aktiven und 1268 Starts für starke Stimmung und tolle Leistungen. Ganz besonders war die Atmosphäre während der 100-m-Finals, bei denen die qualifizierten Aktiven frenetisch angefeuert wurden.

Im Duell um den Mannschaftspokal ging der Sieg klar nach Erlangen. Wiederholt gelang den Mittelfranken die Verteidigung des Pokals der besten Nachwuchsmannschaft. Dritter in der Mannschaftswertung wurde hier der FSV.

Einen würdigen Eigentümer fand der Ehrenpreis der Stadt Frankenberg bei den Männern mit Lorenz Hof. Der für den TSV Stadtallendorf startende Modellathlet war in drei 100-m-Finals vertreten und bot starke Leistungen über alle Freistilstrecken. Im 200 m Freistilrennen stellte er in sehr guten 1:57,15 Minuten einen Bahnrekord auf.

Pendant dazu bei den Frauen war die junge Cora Wittekind vom TSV Kirchhain. Noch am Vortag startete sie bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Wetzlar und siegte tags drauf in Frankenberg in zwei Finals. So erhielt sie zusätzlich zum Nachwuchspokal den Ehrenpreis. Bester Nachwuchsschwimmer wurde verdient mit Klasse Rennen Luca Damm vom Gießener SV. Drei weitere Bahnrekorde in nun SSG Erlanger-Hand gab es bei den Mixed-Staffeln über 8 x 50 m Lagen und Freistil sowie 4 x 50 m Freistil. Bei den 50 Dreikampfwertungen freuten sich viele Vereine über Gewinner, darunter auch neun Aktive vom FSV.

Beeindruckt zeigte sich das FSV-Betreuerduo Julia Gavrilenko und Matthias Starck über die Leistungen der 20 FSV-Aktiven. Dank mannschaftlich geschlossenem Auftreten wurden bei 137 Starts insgesamt 94 persönliche Bestzeiten notiert. Zusätzlich standen für die FSV-ler etliche Helferdienste an, weshalb die Medaillenausbeute mit 11-mal Gold, 25-mal Silber und 23-mal Bronze sehr gut ausfiel. „An ihre Leistungen können alle Aktiven bei den nächsten Wettkämpfen nahtlos anknüpfen und sich beweisen“, sagte die 1. sportliche Leiterin Ilona Althaus.

Viel Lob gab es erneut von allen Gastvereinen und den Ehrengästen, darunter Bürgermeister Rüdiger Heß und Bernhard Seitz als stellvertretendem Sportkreisvorsitzenden. „Auf das geleistete dürfen alle ehrenamtlichen Helfer sehr stolz sein“, berichtete Vorsitzender Thorsten Althaus. (nh)