Marcel Münch überragt mit vier Titeln bei den Bezirksmeisterschaften

MELSUNGEN. Zehn Titel in der Offenen Wertung gewannen die Athleten des Schwalm-Eder-Kreises bei der von der MT ausgerichteten Bezirks-Meisterschaft im Schwimmen im Waldschwimmbad in Melsungen.

Neun Siege davon gingen an die in der SG Hessen Nord eingebundenen Aktiven der MT und brachten die von Marco van Dijk trainierten Sportler im Medaillenspiegel hinter dem SC Fulda sowie noch vor dem Kasseler SV an die zweite Position. Franziska Weihrauch punktete am besten für die an sechster Position platzierte Gudensberger SG.

Mit vier Siegen ist Marcel Münch der Spitzenmann. Zum Auftakt steigerte sich der Industriemechaniker über 200 Meter Freistil auf 2:11,59 Minuten und ließ dabei Sascha Nuhn (SC Rotenburg/ 2:20,22) sowie Jonas Böber (Kasseler SV/2:20,91) nicht den Hauch einer Chance. Noch größer war der Leistungssprung über 50 Meter Freistil. In 26,98 unterbot der 23-Jährige erstmals die 27-Sekunden-Grenze. Siege über 50 Meter Schmetterling (28,75 s) sowie über 100 Meter Schmetterling (1:06,13) runden den erfolgreichen Auftritt des Musterschülers von Marco van Dijk an seiner Trainingsstätte ab.

Immer mehr in den Vordergrund schiebt sich Clemens Hellebrandt (GSG) und hat als jeweiliger Dritter in 5:17,18 Minuten über 400 Meter Freistil und in 2:53,13 über 200 Meter Schmetterling in Nordhessen nur noch zwei Athleten vor sich. Als Top-Verstärkung erwies sich der zur MT gewechselte Sebastian Grassewitz und erkämpfte in 2:31,38 Minuten über 200 Meter Rücken hinter Marcel Münch (2:35,13) den dritten Rang.

Alina Bethke sieben Mal auf dem Podium

Jana Schneider zählte zu den erfolgreichsten Medaillen-Sammlerinnen an der Fulda. Die Melsungerin dominierte die Konkurrenz über 50 Meter Rücken (34,69 s) sowie über 200 Meter Rücken (2:47,87) und zog ebenfalls als Erste über 100 Meter Rücken (1:19,06) Sina Holzhauer (GSG/1:20,04) auf den dritten Rang mit. Bei ihrer erfolgreichen Titelverteidigung über 200 Meter Lagen schwamm die 15-Jährige in 2:43,53 Minuten bis auf zwei Sekunden an ihre letztjährige Siegerzeit heran.

Unter sieben Medaillenrängen von Alina Bethke (MT) ragt der Sieg über 200 Meter Freistil in 2:21,81 Minuten heraus. Als Zweite über 100 Meter Freistil in 1:05,41 musste Bethke lediglich Jana Trapp (SC Fulda/1:04,56) den Vortrittlassen und feierte über 200 Meter Lagen (2:44,53) hinter Jana Schneider einen Doppelsieg für die MT.

Um fast eine Sekunde verbesserte sich Franziska Weihrauch (GSG) in 37,50 Sekunden bei ihrer erfolgreichen Titelverteidigung über 50 Meter Brust. Als Zweite über 100 Meter Brust in 1:24,20 Minuten zeigte sich die 1,79 m große Hombergerin gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verbessert und zählt als Dritte über 200 Meter Brust (3:11,00) in dieser Stilart zu den erfolgreichsten Athletinnen in der Region.(zct)