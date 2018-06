Marco van Dijk überragt mit sieben Titeln bei der Hessischen Masters-Meisterschaft

GELNHAUSEN. 16 Siege erkämpften die Schwimmer des Schwalm-Eder-Kreises bei der Hessischen Masters-Meisterschaft (ab 20 Jahre) in Gelnhausen. Neun Titel davon gingen an die in die SG Hessen Nord eingebundenen Athleten der MT Melsungen, sieben Mal jubelten die Anhänger der Gudensberger SG.

Mit sieben Siegen bleibt Marco van Dijk (MT/M 50) der erfolgreichste Titelhamster. Der niederländische Altinternationale spult mit 54 Jahren die 100 Meter Freistil noch in 1:03,79 Minuten herunter und unterbot in 5:10,11 Minuten über 400 Meter Freistil sogar seine letztjährige Siegerzeit. Dazu glänzte er in 30,08 Sekunden über 50 Meter Schmetterling sowie in :42,75 Minuten über 200 Meter Lagen.

5:40,67 Minuten reichten Stefan Kattner (GSG) ebenso zum Sieg über 400 Meter Freistil der M 40 wie 37,69 Sekunden über 50 Meter Rücken. Über 100 Meter Brust der M 50 bezwang Ingo Horwart (GSG) den Darmstädter Marco Lanucara (DSW 12) in 1:32,48 zu 1:35,28 Minuten.

Scheele verteidigt ihren Titel

Erfolgreich verteidigte Anke Scheele (MT) in 1:21,74 Minuten ihren Titel über 100 Meter Schmetterling der W 35 und war bei ihrem Sieg über 400m Freistil in 5:33,18 Minuten fast zehn Sekunden schneller als vor Jahresfrist. Unverhofft kamen Karolin Kiefner (GSG) in 3:01,84 Minuten zum Sieg über 200m Lagen der W 20 sowie Eva Hellebrandt (GSG) in 1:45,99 Minuten über 100m Brust der W 40.

Auf starke Konkurrenz trafen die Jung-Seniorinnen der GSG. In 29,28 Sekunden über 50 Meter Freistil der W 20 erzielte Wiebke Hoffmann eine der besten Leistungen der Veranstaltung und musste als jeweilige Zweite Annika Gruber (TV Dillenburg/29,18 s) ebenso den Vortritt lassen wie in 1:27,13 Alexa Ortwein (WSV Offenbach/1:25,52) über 100 Meter Brust.

In 32,36 Sekunden bot Luisa Theis die drittschnellste Zeit über 50 Meter Schmetterling und trat ebenfalls als Zweite der W 20 die Heimreise ohne Meisterwimpel an. Der dritte Rang über 100m Freistil ist das beste Resultat von Katja Funck (MT/1:13,46) in der W 45. Die siegreiche Mixed-Staffel der GSG mit Felix Hartmann, Helmut Gantner, Carolin Dittmar und Jessica Weihrauch über 4mal 50m Freistil (2:21,42) der Altersklasse B vervollständigte den Medaillenreigen.(zct)