Mira Hampe und Jette Hädicke räumen ab

Gute Laune in Hardegsen: Die Northeimer holten 25 Mal Edelmetall.

Hardegsen / Wittenberg. Zwei erfolgreiche Auftritte haben Schwimmer der Northeimer Wasserfreunde am Wochenende absolviert.

Hardegsen

In Hardegsen gab es 25 Mal Edelmetall für die Northeimer, die in der Gesamtwertung Dritte wurden. Herausragend präsentieren sich Mira Hampe (Jahrgang 2006) und Jette Hädicke (2007) mit je vier Goldmedaillen. Drei neue Bestzeiten gelangen Timo Krohn (2008). Die reichten - neben einem Jahrgangsrekord - für Gold und Silber. Zwei Goldmedaillen und ein Mal Bronze gingen an Marvin Priebe (2009). Über 50 Meter Brust siegten Janus Keese (2010) und Emilia Bührmann (2008).

Niklas Gries (2007) wurde Zweiter über 50 Meter Brust und holte Bronze über 50 Meter Freistil. Ebenfalls Silber und Bronze gingen an Konrad Helbing (2010). Egon Gnatowksi (2009) gewann Bronze über 50 Meter Rücken und Schmetterling. Mara Hartleb (2009) wurde Dritte über 50 Meter Rücken. Weitere gute Ergebnisse lieferten die Staffeln. Mira Hampe, Jette Hädicke, Mara Hartleb und Emilia Bührmann holten über 4x50 Meter Brust sogar den Sieg.

Wittenberg

Wettkampfgruppe 1 der Wasserfreunde startete bei „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg. In dem stark besetzten Teilnehmerfeld landete die Freistil-Staffel (8x50 Meter) unter 24 Teams auf dem starken fünften Platz.

Bei teils über 30 Aktiven pro Wettkampf und Jahrgang wurden nur die besten Sechs mit Medaillen und Urkunden geehrt. Folgende Wasserfreunde waren die erfolgreichsten: • Nils Bierkamp (Jahrgang 2002): 1. Platz 100 Meter Brust; 2. Platz 100 Meter Schmetterling; 5. Platz: 100 Meter Lagen und Freistil • Tjark Stöckemann (2000): 2. Platz 100 Meter Lagen, Rücken und Freistil; 4. Platz 100 Meter Schmetterling • Emilia Künzel (2001): 2. Platz: 100 Meter Freistil; 3. Platz: 100 Meter Brust; 4. Platz 100 Meter Rücken; 6. Platz 100 Meter Lagen • Jens Rossmann (2000): 4. Platz: 100 Meter Freistil und Rücken; 6. Platz 100 Meter Rücken • Lynn-Maris Eggert (2003): 6. Platz 100 Meter Schmetterling, Brust und Freistil • Noah Peters (2006): 6. Platz 100 Meter Rücken und Freistil • Luisa-Emily Priebe (2003): 5. Platz 100 Meter Brust • Mirko Fuhrmann (1995): 6. Platz über 100 Meter Rücken.