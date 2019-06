Danny Schmidt erfüllt sich den Traum einer Europameisterschaft

Schwalm-Eder - Schwimmtalent Danny Schmidt (SG Frankfurt) steht vor seiner sportlich bisher größten Herausforderung. Der Grund: Der 17-Jährige gebürtige Homberger zählt als einziger Nordhesse zum 27-köpfigen deutschen Aufgebot (14 Juniorinnen und 13 Junioren) für die Junioren-Europameisterschaften vom 3. bis 7. Juli in Kazan.

„Ich bin überglücklich, das war mein großes Ziel“, freut sich der ehemalige Schwimmer der Gudensberger SG und der SG ACT/Baunatal über seinen ersten Einzelstart bei solch‘ einer hochkarätigen internationalen Veranstaltung.

Dabei ist es bereits seine zweite EM-Nominierung nach Helsinki 2018, für die er sich unter anderem als Jahrgangsmeister über 1500m Freistil und Drittschnellster seines Jahrgangs über 200 und 400m Lagen empfohlen hatte. Dann aber wegen eines Radunfalls, der einen Hand- und Ellenbogenbruch zur Folge hatte, kurzfristig passen musste.

Wovon sich der frühere Christopherus-Schüler, der in Kleinenglis aufwuchs und seit zwei Jahren im Sportinternat Magdeburg lebt sowie am dortigen Landesleistungszentrum trainiert, aber nicht beeindrucken ließ. So schnell wie möglich sein tägliches Trainingspensum wieder aufnahm und beim traditionellen Schwimmfest in Stockholm Malmö in persönlicher Bestzeit von 4:26,43 Minuten die EM-Norm um mehr als eine Minute unterbot.

Ob er in der Hauptstadt der Republik Tatarsten, etwa 800 Kilometer östlich von Moskau, neben seiner Paradestrecke noch über weitere Strecken an den Start gehen wird, entscheidet sich nach Rücksprache mit Junioren-Bundestrainer Zastrow. Wahrscheinlich ist jedoch der zusätzliche Einsatz seines Schützlings über 200m und 400m Freistil sowie in den Staffelwettbewerben.

Den Feinschliff holten sich Deutschlands Nachwuchsschwimmer in der vergangenen Woche am Heidelberger Olympiastützpunkt. Zuvor hatte Danny Schmidt an einem Trainingslager in der Sierra Nevada in 2320 Meter Höhe teilgenommen.

„Unser Ziel ist es, an die Erfolge aus dem letzten Jahr anzuknüpfen und unsere Junioren langfristig weiterzuentwickeln“, erklärte Nationalcoach Mitja Zastrow. Bei der Europameisteschaft 2018 hatten die deutschen Talente - noch ohne Danny Schmidt - mit 16 Medaillen glänzen können.