Till-Willi Steyer gewinnt bei Deutscher Jugend-Meisterschaft nach 1500 Meter Lagen auch die 200 Meter Rücken

BERLIN. Neben den bereits gemeldeten Siegen über 1500 Meter Freistil feierten die Schwimmer des Schwalm-Eder-Kreises bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Berlin weitere fünf Medaillenränge.

Dabei schwamm der im Sportinternat in Magdeburg trainierende Till-Willi Steyer (Haldorf/SV Halle) unter der jungen DSV-Elite im Jahrgang 2000 an die Spitze über 200 Meter Rücken und fing in 2:03,60 Minuten auf der letzten Bahn den in Führung liegenden Michael Schäffner (SC DHfK Leipzig/2:04,42 Minuten ) noch um eine halbe Körperlänge ab.

Am letzten Tag blieb dem 17-Jährigen noch Kraft für den Silberrang über 400 Meter Freistil in 3:59,19 Minuten hinter Aaron Schmidt (SG Neuss/3:54,28) und vor Marice Ingenrieth (SG Neuköln Berlin/4:03,6).

Mit vier Medaillen waren es für den um ein Jahr jüngeren Danny Schmidt (SG Frankfurt) an der Spree die bisher erfolgreichsten Titelkämpfe überhaupt. Der in der Gudensberger SG aufgebaute und ebenfalls im Sportinternat in Magdeburg trainierende Kleinengliser gewann zum Auftakt im Jahrgang 2001 Bronze über 400 Meter Lagen. In 4:34,41 Minuten fehlten hinter Yannick Plasil (SG Recklinghausen/4:33,44) 97 Hundertstelsekunden am Silberrang.

Es folgten Bronze über 200 Meter Lagen in 2:07,56 Minuten am Schlusstag Silber über 400 Meter Freistil. Nach einen spannenden Auseinadersetzung sowie bei wechselnder Führung gab sich Schmidt erst auf der letzten Bahn in 3:58,42 Minuten gegen Lukas Märtens (SC Magdeburg/3:56,80) geschlagen.

Sebastian Grassewitz (MT) war im Jahrgang 2004 ebenfalls für diese Titelkämpfe qualifiziert und hatte bei drei Starts in 2:07,16 Minuten als 13. über 200 Meter Freistil sein bestes Ergebnis. (zct)