Schwimmer Danny Schmidt richtet Blick auf die EM 2021

Zweites Mal EM verpasst

+ © Stefan Sonnenschein EM 2021 als großes Ziel: Schwimmer Danny Schmidt trainiert in Magdeburg am Bundesstützpunkt. © Stefan Sonnenschein

An diesem Montag wäre womöglich sein großer Tag gewesen: Der Start der Schwimm-Europameisterschaften in Budapest. Doch nach der Absage der Großveranstaltung wurde die Chance für Danny Schmidt, erstmals bei internationalen Titelkämpfen im Erwachsenenbereich an den Start zu gehen, zunichte gemacht.