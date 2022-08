Fußball-Gruppenliga: Selters, Sekt und kalte Duschen

Den kriegt er noch: Eiterfelds Lucas Klein pariert den Elfmeter von Hosenfelds Landry nahezu katzengewandt. © Hartmut Wenzel

Von torlosen Unentschieden, starken Keepern bis hin zu einem Trostpflaster – das waren die Höhepunkte im Amateurfußball am Wochenende.

Starke Keeper

Nein, ärgern musste sich Ante Markesic am Sonntag nicht. Seine Mannschaft gestaltete das Gruppenligaspiel gegen Hosenfeld überlegen, kam aber nie richtig zum Abschluss. „Ohne Treffer kann man nicht gewinnen. Wir haben gedrückt, gedrückt, gedrückt – aber außer ein paar Halbchancen ist nichts für uns rausgekommen“, sagt Eiterfelds Trainer nach dem torlosen Remis. Mit Ahmed Hadzic stand ein Torwart zwischen den Pfosten, der seinesgleichen in der Region sucht. Und der in der letzten Saison noch für Eiterfeld spielte. „Ein Supertyp“, befand sein Eiterfelder Gegenüber Lucas Klein. „Es ist eine Augenweide, ihm im Spiel und im Training zuzusehen.“

Und trotzdem war es Klein, der seiner Mannschaft den einen Punkt noch rettete. In der 40. Minute parierte er einen Foulelfmeter von Eyanawa Landry. Es war eine Glanzparade, in die der 22-Jährige seine ganze Sprungkraft legte. „Der Elfer war hoch ins Eck angesetzt, ich hab’ den Ball gerade so mit den Fingerspitzen erwischt“, sagt Klein. Es war im Übrigen das einzige Mal, dass der Eiterfelder gefordert wurde. Ansonsten blieb er weitestgehend beschäftigungslos. „Das war die beste Aktion im ganzen Spiel“, lobte Markesic den jungen Keeper. Eiterfeld musste am Sonntag den Spitzenplatz an Freiensteinau abgeben, das jetzt mit zwei Punkten Vorsprung (15) die Tabelle anführt. Statt Sieger-Sekt gab es am Sonntag in Eiterfeld nur Selters.

Ein Gläschen in Ehren

Den Sieger-Sekt gab es aber bei der SG Aulatal, die sich den zweiten Platz mit Eiterfeld teilt. Beide Teams haben 13 Punkte. Die Elf von Martin Friedrich hat einen Lauf: fünf Spiele, drei Siege und zwei Unentschieden. Am Freitag gab es ein torloses Remis bei der favorisierten SG Schlüchtern, am Sonntag einen „dreckigen Sieg“ 1:0-Erfolg gegen Oberzell. Die Aulataler würden sich nicht nur über Punkte, sondern gern über ein paar Zuschauer mehr freuen. „Es waren vielleicht hundert“, sagt Max Schuch aus der Teamleitung. „Es wäre aber schön, wenn mehr kommen würden.“ Ob dreckig oder nicht – Siegersekt gab es am Sonntag für alle. Für die weiblichen Fans kostenlos schon zu Spielbeginn – als Bonbon zur Begrüßung.

Traf per Abstauber zum Dittlofröder Sieg: Leonard Käsmann. © Friedhelm Eyert

Das Trostpflaster

Drei Punkte als „Trostpflaster“ für die SG Dittlofrod/Körnbach in der Kreisoberliga: Die Mannschaft um Trainer Thorsten Heiderich gewann nach dem Spielabbruch am Freitag in Bebra am Sonntag das Derby bei der SG Haunetal dank eines Last-Minute-Treffers von Leonard Käsmann per Abstauber mit 1:0. Die beiden verletzten Spieler Loris Baumgart und Nikolai Kornder, die sich bei der Mannschaft herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankten, waren Zuschauer. Heiderich: „Sie haben das Spiel von Klappstühlen aus gesehen. Wir sind total froh, dass wir die beiden wieder begrüßen können. Wir waren glückliche Sieger. Haunetal hätte vom Engagement her einen Punkt verdient gehabt.“

Der Rückschlag

Wie gewonnen, so zerronnen. Das dürften sich die Kicker des ESV Weiterode in der Kreisoberliga gedacht haben.

Nach dem starken Start mit zwei Siegen gab es am Wochenende gleich zwei 0:1-Niederlagen auf eigenem Platz. War die kalte Dusche gegen Spitzenreiter Neuenstein noch erwartbar, so ist die gegen Niederjossa/Breitenbach überraschend.

Wir haben zu wenig investiert“, ärgerte sich ESV-Trainer Andreas Rygula. Im Rennen um die Spitzenplätze ist Weiterode, obwohl noch Vierter, erstmal zurückgeworfen. (Hartmut Wenzel und Rainer Henkel)