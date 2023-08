Fußball-Gruppenliga: SG Aulatal fordert den Tabellenführer

Von: Rainer Henkel

Laufduell: Aulatals Luca Kurz (links), hier gegen Ronshausens Tim Kleinschmidt, kehrt in den Kader zurück. Rechts sein Mannschaftskamerad Simon Hennighausen. © Alicia Kreth

Der Tabellenführer kommt: Fußball-Gruppenligist SG Aulatal empfängt am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Sportplatz in Kirchheim den SV Großenlüder.

Kirchheim - Die Gäste sind nach drei Spieltagen neben Vorjahres-Vize Freiensteinau die einzige Mannschaft mit komplett weißer Weste, liegen mit der besseren Tordifferenz ganz vorn. Doch auch die Mannschaft von Trainer Martin Friedrich fand nach dem enttäuschenden 0:2 zum Auftakt bei der SG Neuenstein in die Erfolgsspur. Einem 4:2 gegen Horas folgte das Last-Minute-3:2 im Derby in Hönebach, als Kilian Krapps später Doppelschlag den Sieg brachte.

„Dort haben wir verdienst gewonnen“, blickt Aulatals Trainer Martin Friedrich auf das Derby zurück. Mit der spielerischen Leistung seiner Elf sei er zwar nicht ganz so zufrieden gewesen wie beim Erfolg gegen Horas, allerdings seien die Treffer „fein herausgespielt und nach guten Standards erzielt“, so der Trainer, der klarstellt: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen den Tabellenführer.

„Der Gegner ist mit drei Siegen gestartet“, sagt Friedrich weiter. „Großenlüder ist der Liga-Dino, hat zwar wichtige Spieler verloren, aber auch gute dazubekommen. Sie treten mannschaftlich sehr geschlossen auf, Wenn wir unsere Leistung abrufen, wird das ein gutes Spiel.“

Ins offene Messer rennen wollen die Aulataler den Gästen nicht, aber Martin Friedrich kündigt an: „Wir stellen uns nicht in einem Heimspiel hinten rein. Das ist eine absolut offene Partie, die Chancen stehen 50:50. Beide Mannschaften wollen guten Fußball spielen. Da ist was drin für uns.“ Genauere Prognosen gibt der Trainer allerdings nicht ab: „Die Mannschaften in der Liga sind enorm eng beieinander. Und der Saisonstart ist für mich nicht nur das Auftaktspiel, sondern es sind mindestens die ersten drei Partien.

Auf Moritz Wernick und Pascal Schmitt muss die SG verzichten – beide befinden sich am Wochenende im Urlaub. Dafür sind Luca Kurz und Axel Richardt aus selbigem zurückgekehrt. (Rainer Henkel)