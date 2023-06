SG Eiterfeld: Top-Favorit erfüllt seine Mission

Teilen

Der verdiente Meister: Die SG Eiterfeld/Leimbach war nicht zu stoppen und darf sich als verdienter Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga feiern lassen. Ganz rechts (hockend) Interimstrainer Romeo Schäfer. alle © Friedhelm Eyert

Nach einer wahrlich meisterhaften Saison sicherten sich die Fußballer der SG Eiterfeld/Leimbach bereits drei Spieltage vor Saisonende den Titel in der Gruppenliga. Wir blicken bereits vor dem heutigen letzten Spieltag zurück.

Eiterfeld – Wenn am heutigen Samstag (15 Uhr) die Partie gegen Absteiger FT Fulda angepfiffen wird, steht für den Verbandsliga-Aufsteiger aus Eiterfeld nicht mehr als ein Schaulaufen an. Anschließend soll am Hain mit Fans und Gönnern noch einmal ausgiebig auf die erfolgreiche Saison angestoßen werden.

Die Ausgangslage

Eiterfeld geht als Vizemeister der vergangenen Spielzeit in die Saison. Und gilt als Topfavorit auf den Titel. Einen Platz unter den Top drei geben sie in Eiterfeld als Saison-ziel aus. Und können dabei auch auf hochkarätige Neuzugänge bauen. Torjäger Dominik Hanslik kommt von Hessenligist Steinbach, Nils Wenzel bringt aus Hünfeld ebenfalls Hessenliga-Erfahrung mit.

Mit vier Siegen und 17:1 Treffern geht es im Sauseschritt in die Saison. Läuft. Dann stellen sich die Gegner immer besser auf den Fußball des Favoriten ein. Zerstören, kratzen, beißen. Nur sechs Punkte springen im September aus sechs Spielen heraus.

Der Wendepunkt

Am 24. September verliert Eiterfeld in Hönebach mit 0:2. Und findet sich auf dem fünften Tabellenplatz wieder. Es folgt eine Krisensitzung. Mit Erfolg. Fortan ist die Mannschaft von Trainer Ante Markesic wieder voll da. Und startet eine Erfolgsserie. „Wir haben gemerkt, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssen und dass es nicht immer schön aussehen muss, um erfolgreich zu sein“, sagt Markesic damals.

Die Erfolgsserie

Acht Siege in Folge gelingen nach der Niederlage in Hönebach und der folgenden Aussprache. Punktgleich mit dem Tabellenzweiten Freiensteinau geht es in die Winterpause. Und auch nach dem Winter sind die Blau-Weißen lange Zeit nicht zu schlagen. Nach dem Last-Minute-Sieg im Topspiel gegen Hönebach (3:1) ist der Tabellenführer seit 15 Spielen unbesiegt. Erst in Thalau erwischt es Eiterfeld eine Woche später (2:3).

Der Aufreger

Der Meistermacher: Trainer Ante Markesic verließ den Klub noch vor Saisonende. © Friedhelm Eyert

Mitte April ist bekannt geworden, dass Markesic – dessen Abgang bereits beschlossene Sache war – in der nächsten Saison den Gruppenligisten Schwalmstadt trainieren wird. Ende April folgt der große Knall: Markesic schmeißt hin. Kompetenzgerangel mit dem Vorstand und die zukünftige Ausrichtung des Klubs – verstärkt auf Nachwuchskräfte setzen zu wollen – sollen zur Trennung geführt haben. Romeo Schäfer, der zukünftige A-Juniorentrainer der JSG Eitratal, springt als Interimstrainer ein. Zuvor glückt im Heimspiel gegen Großenlüder in letzter Sekunde ein 4:3-Erfolg, den Nils Wenzel mit einem Strafstoßtreffer sichert.

Das Saisonfinale

Für Romeo Schäfer geht es jetzt darum, die Arbeit von Markesic und dessen Team ins Ziel zu bringen. Und das gelingt mit Bravour. Am 18. Mai macht die Mannschaft mit dem 3:2-Erfolg gegen Hofbieber – dem dritten Sieg unter Schäfer – ihr Meisterstück. Während sich Verfolger Freiensteinau einige Schwächen leistet, geben sich die Eiterfelder keine Blöße. Beste Offensive – beste Defensive. Ein funktionierendes Kollektiv mit herausragenden Individualisten wie Abwehrchef Alex Moise, Mittelfeldmotor Wenzel und Hanslik, der mit 24 Treffern zweitbester Torschütze der Gruppenliga ist, um nur einige herauszuheben.

Ein Meistergarant: Torjäger Dominik Hanslik (in Blau) gelangen 24 Saisontreffer. © Friedhelm Eyert

Keine Frage: Eiterfeld ist ein verdienter Meister. „Ante hat hier etwas aufgebaut, was sich sehen lassen kann“, sagt Teamkapitän Kevin Kurz, der mit 28 Jahren einer der wenigen Routiniers ist, zufrieden.

Der Ausblick

Mit Florian „Bulle“ Roth kehrt ein alter Bekannter von der U23 der SG Barockstadt auf die Eiterfelder Trainerbank zurück. Er wird von Simon Schilling (Hünfeld) als spielendem Co-Trainer unterstützt. Vornehmlich junge, hungrige Spieler sollen zum Team stoßen. Auch Talente aus dem eigenen Nachwuchs will man integrieren.

Mit den Hartwig-Brüdern Nils und Tim (Barockstadt U23) und Torhüter Lukas Klein (SG Dittlofrod) stehen drei Abgänge fest. Niko Pepic und Moise könnten Markesic laut unseren Informationen nach Schwalmstadt folgen. (Sascha Herrmann)