SG Neuenstein: Start-Ziel-Sieg wie in der Formel Eins

Meisterparty in Untergeis: Mit einem 2:1-Erfolg gegen Weiterode sicherten sich die Fußballer der SG Neuenstein den Titel in der Kreisoberliga und feierten danach mit der ganzen SGN-Familie. In der neuen Saison wird das Geistal nach mehr als 35 Jahren wieder in der Gruppenliga vertreten sein. © Friedhelm Eyert

Als Spitzenreiter vom ersten Spieltag an Vollgas gegeben: Die SG Neuenstein geht als Start-Ziel-Sieger durch die Meisterserie der Fußball–Kreisoberliga – wie ein Formel-Eins-Fahrer.

Neuenstein – Vier Jahre existiert die SG Neuenstein als neue Fußball-Spielgemeinschaft im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Es waren vier Jahre, in denen es stetig bergauf ging – von der A-Liga bis zur Kreisoberliga. Am Pfingstsamstag setzte die Mannschaft einen weiteren Meilenstein – sie stieg als Meister der Kreisoberliga in die Gruppenliga auf. Damit ist sie zu einem richtigen Markenzeichen geworden.

Erstmals seit den 80er-Jahren, damals war es die SG Mühlbach/Raboldshausen (siehe unten), ist eine Mannschaft aus dem Geisgrund in der höchsten Liga in der Region vertreten.

Auch in dieser Saison war die Bilanz erneut herausragend: 22 Siege konnten die Neuensteiner einfahren, bei drei Unentschieden und nur drei Niederlagen. 87 Treffer schossen die Neuensteiner, 34 kassierten sie nur.

Mit dem sportlichen Aufwärtstrend in Neuenstein ist ein Name verbunden: Christian Pfeiffer. Der Spielertrainer, der aus Niederjossa stammt und in Niederaula wohnt, bleibt auch in der kommenden Saison am Ruder bei der SGN. „Ich musste mich aber erst mit meiner Familie besprechen, ehe ich für eine weitere Saison zugesagt habe“, sagte Pfeiffer nach dem 2:1-Erfolg gegen Weiterode am Pfingstsamstag. „Meine Frau und meine Kinder haben das Go für die nächste Saison gegeben.“

Stolzer Papa und Trainer: Christian Pfeiffer mit seiner Frau Janina und seinen drei Kindern. © Henner Schmidt/privat

Der erfolgreiche Coach nennt zwei Gründe für den Siegeszug: Zum einen eine gewachsene Mannschaftsstruktur, zum anderen aber auch eine kontinuierliche Entwicklung, bedingt auch durch die Konstanz in dieser Zeit. „Wir hatten keine große Fluktuation“, erzählt Pfeiffer. „Die Integration der wenigen Zugänge hat problemlos funktioniert“.

Und die hätten auch gut eingeschlagen, wie zum Beispiel Top-Torjäger Dominik Oelschläger, der mit einem Abstecher zu MMR zweieinhalb Jahre in Neuenstein spielte.

Mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Gruppenliga wolle sich das Team nun belohnen. „Wir wollen die Zeit auch ein bisschen genießen“, freut sich Pfeiffer auf die neue Liga. „Wir gehören jetzt zu den besten Teams, die unser Kreisgebiet in der Gruppenliga vertreten und wollen uns mit den Fuldaer Vereinen messen.“

Pfeiffer, der früher bei Borussia Fulda, Schwalmstadt, in Steinbach, beim SVA und in Niederaula spielte, weiß dass die Gruppenliga eine echte Herausforderung darstellt. Trotz des Abgangs von Oelschläger, der seinen Weg beim SV Steinbach fortsetzen wird, sieht er das Team und Umfeld gut aufgestellt. Dennis Galbas wird Pfeiffer für Dominik Oelschläger als Co-Trainer zur Seite stehen.

Verstärken wird die SG Neuenstein neben Niklas Braun vom Kreisoberliga-Konkurrenten Niederaula und Niklas Barthel von der SG Barockstadt auch Ibrahim Ousmann. Der 22-Jährige kommt von Absteiger FSV Hohe Luft und ist für den defensiven Bereich vorgesehen. Weitere Zugänge sollen noch folgen.

Wir müssen den Abgang von Oelschläger durch Verschiebungen innerhalb der Mannschaftsteile auffangen“, sagt Pfeiffer, der weiß, dass er zuverlässige Mitstreiter hat, wie zum Beispiel Thorsten Claus, Daniel Steinberg, für die Reserve, Torwarttrainer Stefan Gesierich und Markus Fritsch als Betreuer. Bange braucht Aufsteiger SG Neuenstein vor der Gruppenligasaison nicht zu werden. Auch wenn es diesmal wohl nicht nach einem Start-Ziel-Sieg aussieht. (Hartmut Wenzel)