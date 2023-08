Fußball-Kreisoberliga: SG Niederaula gewinnt Topspiel gegen Bebra

Teilen

Klare Sache: Weiterode (in Grau) mit von links Tom Wagner und Jonas Krapf, hatte nur wenig Mühe mit Ludwigsau, hier mit Niklas Kersting und Benjamin Augustin, in den grünen Trikots. © Friedhelm Eyert

Hersfeld-Rotenburg – Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga Nord bezwang die SG Niederaula/Kerspenhausen am Sonntagabend die FSG Bebra mit 3:1. Am Freitag und Sonntag geht es mit einem Doppelspieltag weiter.

SG Niederaula/Kerspenhausen - FSG Bebra 3:1 (1:1). Die Gastgeber wollten den Sieg mehr und verdienten ihn sich dadurch. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten. Einen ausführlichen Nachbericht lesen Sie in unserer Dienstagausgabe.

Tore: 0:1 Jung (12., FE), 1:1 Wozniak (45 +1), 2:1 Bunselmeyer (85.), 3:1 Richardt (88.).

RW Burghaun - SG Friedewald/Ausbach 1:1 (1:0). Das Remis lässt beide Teams sieglos im unteren Tabellendrittel zurück. Dabei hatten die Gastgeber die große Chance, den ersten Dreier zu erzielen. Zum Einen gingen sie vor der Pause in Führung, zum anderen hatten sie in der Schlussphase, als die Gäste eine Zeitstrafe kassiert hatten, noch mehrere gute Chancen.

Tore: 1:0 Hutfless (35.), 1:1 Kaval (50.).

SG Haunetal - SG Michelsrombach/Rudolphshan 6:0 (3:0). Befreiungsschlag und wichtiger Sieg für die Gastgeber nach zwei Auftaktniederlagen: Das 6:0 gegen den Aufsteiger war hochverdient und zu keiner Phase gefährdet. Die Haunetaler machten schon vor der Pause alles klar und hatten dabei wenig Gegenwehr zu brechen. In der Schlussviertelstunde legten sie noch einmal ordentlich nach; Makavii und Schwab trafen doppelt. Tore: 1:0 Mansouri (15.), 2:0 Schwab (36.), 3:0, 4:0 Makavii (41., 77.), 5:0 Schwab (81.), 6:0 Schott (86.)

SG Gudegrund - FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 5:3 (3:3)) Torfestival in Niedergude, wo etwa 100 Zuschauer acht Tore zu sehen bekamen. Und das bessere Ende für die Gastgeber, die dreimal zurücklagen, aber Moral bewiesen und aus einem 2:3-Rückstand einen 5:3-Erfolg machten. Großen Anteil daran hatte Gudegrunds Spielertrainer Maik Leidorf, dem insgesamt drei Treffer gelangen.

Tore: 0:1 Fey (9.), 1:1 Leidorf (13.), 1:2 Helmke (22.), 2:2 Auf der Landwehr (24.), 2:3 Fey (27.), 3:3, 4:3 Leidorf (44., 69.), 5:3 Kanjananat (81.)

SV Steinbach II - FSV Hohe Luft 4:2 (3:1). Der Gruppenliga-Absteiger aus Hersfeld hat bei Steinbachs Hessenliga-Reserve erwartungsgemäß eine Niederlage hinnehmen müssen. Für die Mannschaft von Trainer Paco Garcia war es bereits die dritte im vierten Saisonspiel. Steinbach dagegen – das im Hersfelder Philipp Prokopenko einen Doppel-Torschützen hatte – fuhr seinen vierten Sieg ein. Die Gastgeber waren das bessere Team und führten bereits vor der Pause mit 3:0.

Tore: 1:0 Becker (24.), 2:0, 3:0 Prokopenko (30., 42.), 3:1 Ilvas (43.), 4:1 Bott (79.), 4:2 Picha (84.).

SG Dittlofrod/Körnbach - SG Werratal 4:1 (2:1). Die Gastgeber bleiben in der Erfolgsspur und auch nach vier Spielen ohne Niederlage. Turbulent wurde es nach 20 Minuten, als erst Jannis Erbe den Neuling aus dem Werratal in Führung brachte, dann aber postwendend Kevin Pachowski der Ausgleich gelang, ehe wenig später Adrian Mihm zum 2:1 traf. Mihm sorgte zehn Minuten vor dem Ende im Dauerregen von Dittlofrod mit dem 3:1 auch für die Entscheidung. Erbe hatte für die – in Unterzahl – aufopferungsvoll kämpfenden Gäste nach 69 Minuten einen Foulelfmeter verschossen.

Tore: 0:1 Erbe (21.), 1:1 Pachowski (21.), 2:1, 3:1 Mihm (24., 80.), 4:1 Fattah (90+3)

Rote Karte: Deringer (Werratal, 65. wegen groben Foulspiels)

Verschossener Foulelfmeter: Erbe (Werratal, 69.).

ESV Weiterode - SG Ludwigsau 6:2 (4:0). Hendrik Hischfeld und zweimal Jonas Krapf sorgten schon in der ersten halben Stunde für eine Vorentscheidung für den hoch überlegenen ESV, Phil Grunwald legte vom Elfmeterpunkt nach. Die schwachen Gäste brauchten selbst vom Elfmeterpunkt zwei Versuche, um zum Ehrentreffer zu kommen. Erst vergab Niklas Kersting, dann machte es Pascal Augustin besser. Dem zweiten Gästetreffer durch Adrian Platte folgte das Sahnehäubchen: Phil Grunwald setzte sich toll auf der rechten Seite durch und passte nach innen, wo Altmeister Kerem Kardas nur noch den Fuß hinhalten musste.

Tore: 1:0 H. Hirschfeld (15.), 2:0, 3:0 Krapf (17., 25.), 4:0 Grunwald (37., FE), 5:0 Pescaru (51.), 5:1 P. Augustin (67., FE), 5:2 Platte (75.), 6:2 Kardas (81.).

FSG Hohenroda - FSG Jossatal 1:1 (0:1). Trotz leichter Feldvorteile der FSG war die Punkteteilung gerecht. Aufsteiger Jossatal ging mit dem Pausenpfiff in Führung - Moritz Ickler staubte ab, als ein Abwehrversuch der Gastgeber am Pfosten landete. Sascha Schleinig sorgte mit einem schönen Fernschuss bald nach der Pause für den Ausgleich. Tore: 0:1 Ickler (45.), 1:1 Schleinig (52.).

(Von Rainer Henkel und Sascha Herrmann)