Fußball-Kreisliga A: SG Werratal kann Sonntag den Titel eintüten

Heimspiel gegen Heenes/Kalkobes

Die Rückennummer tätowiert: Werratals Torjäger Sorin Leucuta (links), hier im Spiel gegen Philippsthal.

Showdown in der Fußball-Kreisliga A1: In Herfa kann die SG Werratal am Samstag ihr Meisterstück machen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Tabellensiebten Heenes/Kalkobes (16 Uhr) würde sich die Mannschaft von Spielertrainer Alin Cotan die Krone aufsetzen.

Hersfeld-Rotenburg - Nur zwei ihrer 27 Spiele haben die Werrataler im Saisonverlauf verloren. Acht Zähler beträgt der Vorsprung auf Nentershausen/Weißenhasel/Solz, zehn – bei einem Spiel mehr – auf den Dritten Rotenburg/Lispenhausen.

Interessante und zugleich keine leichten Aufgaben stehen in der Kreisliga A2 für die Spitzenteams Unterhaun und Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain an. Die Schenklengsfelder reisen am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenvierten nach Michelsrombach. Im Hinspiel bejubelte die SG einen überzeugenden 4:0-Heimsieg. Die Michelsrombacher waren zuletzt nicht in Form. Der einst souveräne Tabellenführer fuhr in den letzten fünf Spielen bis zum Mittwochabend und dem Nachholspiel gegen Roßbach nur zwei Siege ein, während die Schenklengsfelder allesamt gewannen.

Deren Trainer Marc Güth will wie im Hinspiel defensiv gut stehen und vorne effizient sein. Dabei müssen sie auf André Veselcic, Tobias Reinhardt und auch wieder auf Christian Winter verzichten. „Wir setzen das Spiel nicht ganz so hoch an, wir müssen auf drei Offensivkräfte verzichten“, sagt er. Auch Güth hat nicht mit dem Formtief des Gegners gerechnet: „Eigentlich dachten schon alle, dass die Michelsrombacher durch sind. Aber das ist das Spannende an dieser Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen. Es kann ganz schnell gehen.“

Die Unterhauner um Spielertrainer Fabian Kallée wollen gegen die SG Soisdorf/Rasdorf (15 Uhr) ihre Siegesserie ausbauen. Aber auch der Tabellensechste muss sich nicht verstecken. Die letzten fünf Spiele sind die Gäste ungeschlagen und vier davon entschieden sie für sich. Im Hinspiel bewiesen sie, nach einem 0:2-Rückstand, Comeback-Qualitäten und glichen nach rund einer Stunde aus.

Spielertrainer Fabian Kallée erwartet erneut eine ausgeglichene Partie: „Es wird ein enges Spiel werden. Die Mannschaft, die weniger Fehler macht, wird die Partie gewinnen. Die Tagesform ist entscheidend.“ Kallée ergänzt: „Wir wollen die Serie von Raßdorf mit unseren Tugenden, Emotionalität, Kampfgeist und Willen brechen. Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird.“ Gegen Rasdorf muss Kallée auf Jörg Pfannkuch und Simon Schuhmann verzichten. Beide sind privat verhindert. (Von Kilian Schmidt und Sascha Herrmann)