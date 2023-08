Fußball-Hessenpokal: SGN will den Favoriten ärgern

Kommt extra aus dem Urlaub zurück: Niederaulas Trainer Ernest Veapi, hier mit seinem Sohn Luis. © Friedhelm Eyert

Englische Woche für die Fußballer der SG Niederaula/Kerspenhausen: Nach dem 2:0-Auftaktsieg in Kiebitzgrund/Rothenkirchen zum Punktspielstart der Kreisoberliga Fulda Nord geht es am heutigen Mittwoch weiter im Pokal, diesmal in der ersten Runde auf Hessenebene. Beginn: 18.45 Uhr.

Niederaula - Die Niederaulaer empfangen mit dem SV Steinbach das am nächsten liegenden Team aus der höchsten hessischen Liga. Das Spiel gegen das Team aus dem Burghauner Ortsteil ist gleichzeitig der Lohn für den 3:2-Erfolg im Kreispokalfinale am Ostersamstag gegen Neuenstein.

Eins vorweg: Es wird kein Spiel mit Freundschaftsspielcharakter werden. Beide Mannschaften nehmen die Partie ernst, auch wenn selbst die Außenseiterchance für Niederaula nur gering sein sollte. Das dokumentiert vor allem die Tatsache, dass Ernest Veapi extra aus dem Urlaub aus Italien anreist. „Ich hoffe, ich habe unterwegs keine Staus. Ansonsten müssen das wieder mein Bruder Enis und Daniel Orth übernehmen“, sagt Niederaulas Coach, der auch das Auftaktspiel in Kiebitzgrund/Rothenkirchen verpasst hat. „Diesmal haben wir aus den Fehlern des Vorjahres gelernt. Damals haben wir knapp mit 1:2 verloren“, erzählt Veapi. Auch die Pokalniederlage beim A-Ligisten in Schenklengsfeld hatte einen Lerneffekt. Schließlich hatte die SGN dort eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, verlor im Elfmeterschießen.

Mit Fabian Koch, Max Schäfer und auch Markus Schaub freuen sich gleich drei Niederaulaer Spieler auf ein Wiedersehen mit ehemaligen Teamkollegen wie Fabian Wiegand, Max Stadler, Luca Uth, Alin Neascu oder Leon Wittke. Wobei Schaub nach einer Blinddarm-OP bald wieder genesen ist, aber noch nicht eingesetzt werden kann. Auch Max Schäfer ist verletzt und wird voraussichtlich zunächst auf der Bank Platz nehmen. Fabian Koch ist voll einsatzbereit und brennt auf das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub.

Steinbach, das am Sonntag in der Punktrunde gegen den KSV Baunatal eine 2:1-Führung in der Nachspielzeit aus der Hand gab, will nichts anbrennen lassen, um in der nächsten Runde einen zugkräftigen Gegner empfangen zu dürfen. Steinbach war bei der Terminabsprache wichtig, dass mindestens zwei spielfreie Tage bis zum nächsten Spiel lagen.

Wie die Steinbacher Mannschaft aussehen wird, ist offen. Gut möglich, dass Spieler wie Philipp Prokopenko oder auch Dominik Oelschläger von Beginn an Einsatzzeiten bekommen könnten. (Hartmut Wenzel)