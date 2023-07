Tennis: Hersfelder Damen feiern Gruppenliga-Titel

Die Meistermannschaft vom Johannesberg: Von links Julia Räuber, Sandra Hildebrand, Martina Daube, Sissy Pfeiffer, Sarah Müksch und Annabell Krause. Es fehlt Christina Berg. © Rolf Roth

Sandra Hildebrand und Sarah Müksch klatschten sich ein letztes Mal ab. Soeben hatten sie mit ihrem Sieg im Doppel den fünften und damit entscheidenden Matchpunkt geholt. Die Damen 30 Johannesbergs bezwangen Karben an diesem abschließenden Gruppenliga-Spieltag zu Hause knapp mit 5:4 (3:3). Doch würde das reichen im Meisterschafts-Fernduell mit „Im Uhrig“, das zeitgleich in Watzenborn spielte, um an diesem 16. Juli etwas Vereinshistorisches zu schaffen?

Als die Kunde des Ergebnisses aus Watzenborn eintraf, herrschte für einen Moment ungläubiges Staunen. Meisterschaftskonkurrent „Im Uhrig“ hatte gepatzt und 4:5 verloren. Johannesberg war tatsächlich Meister. Mit dieser Erkenntnis brach Jubel aus. Und es floss der Sekt. Ohnehin ein Getränk, das die Dreißigerinnen im Laufe der Saison neben dem typischen Mineralwasser stets begleitete.

Johannesberg feiert einen Titel, mit dem das Team selbst gar nicht gerechnet hatte. „Ich hatte die Befürchtung, dass wir nicht alle Spieltage komplett würden besetzen können“, erinnert sich Sandra Hildebrand, Nummer zwei der Mannschaft. „Wir wussten nicht, ob wir mithalten können“, ergänzt Julia Räuber, Johannesbergs stärkste Spielerin. Anabell Krause, mit fünf Einsätzen eine der Stützen des Teams, „hatte keine Erwartungen an die Saison, da ich mit einer unlösbaren Aufgabe rechnete“. Vorrangiges Ziel war, Spaß zu haben, möglichst viele der gemeldeten Spielerinnen zum Einsatz kommen zu lassen und am besten nicht abzusteigen. Gleich der erste Spieltag auf eigener Anlage Ende April gegen „Im Uhrig“ hatte es in sich. Ein verlorener Match-Tiebreak bedeutete eine knappe 4:5-(2:4)-Niederlage.

Doch eine Woche später folgte die Wende: Wiederum waren zwei Match-Tiebreaks entscheidend. Beide gewann Johannesberg und letztlich auch den Spieltag 6:3 (4:2) in Watzenborn. „Da haben wir gemerkt, dass wir ganz gut mithalten können“, sagt Mannschaftsführerin Sissy Pfeiffer. Eine Untertreibung. Die Dreißigerinnen fegten anschließend Erlensee 9:0 vom Platz, gewannen in Karben 6:3 (4:2) - und bewiesen mit drei gewonnenen Match-Tiebreaks Nervenstärke -, revanchierten sich gegen „Im Uhrig“ mit 5:4 - und waren plötzlich Meisterschaftsfavoritinnen.

Den ersten „Matchball“ gegen Watzenborn vergaben sie mit ersatzgeschwächter Aufstellung – 3:6 (2:4). Dennoch sprach die Tabellensituation zwei Spieltage vor Saisonende dank eines komfortablen Matchpunkte-Polsters gegenüber der Konkurrenz – nur Erlensee und Im Uhrig waren noch im Titelrennen - für die Dreißigerinnen.

Der zweite Matchball geriet zum Debakel. In Erlensee kam Johannesberg mit 1:8 (1:5) unter die Räder. Nicht nur das: Erlensee hatte das Team überholt und im Uhrig nach Matchpunkten deutlich aufgeholt. „Es war bis zum Ende mega spannend. Die Mannschaften waren eng beieinander“, so Räuber.

Um den dritten Matchball schlussendlich nutzen zu können, musste das Team – egal, wie – gegen Karben siegen, um an Erlensee vorbeizuziehen, und gleichzeitig höher gewinnen als Im Uhrig in Watzenborn.

„Wir wollen die Chance natürlich nutzen“, sagte Pfeiffer vor dem Finale furioso. Der Rest ist Geschichte. „Wir haben es geschafft, mannschaftlich geschlossen und mit wechselndem Einsatz aller Spielerinnen in der Gruppenliga mitzuhalten und haben absolut unerwartet den Meistertitel eingefahren“, sagt Hildebrand. Und Räuber pflichtet bei: „Wir sind als Team gewachsen in diesem Jahr.“

Nächster Halt ist die Verbandsliga 2024. Krause sieht der kommenden Saison durchaus entspannt entgegen – und spricht damit ihren Mannschaftskameradinnen aus der Seele: „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir haben eine tolle Mannschaft und werden eine schöne Saison verbringen, egal, wie sie ausgeht.“

Von Mark Sleziona