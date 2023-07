Sommerbiathlon: Sippel Deutscher Meister im Einzel

Tür an Tür mit Deutschem Meister: Die Kollegen überraschten mit einer kleinen Collage. © privat

Fichtelberg/Bayern - Mark Andree Sippel vom SV Stärklos ist Deutscher Meister. Der mehrfache hessische Champion gewann am Sonntag den Titel im Wettbewerb Sommerbiathlon KK-Gewehr in Fichtelberg in Oberfranken. Es war sein erster Titel im Einzel nach dem Sieg im Teamwettbewerb im vergangenen Jahr. „Ich habe meine Leistung abrufen können, fast wie im Training“, freute sich Sippel über den Erfolg.

Im Sprint über vier Kilometer mit zwei Schießeinlagen zu je fünf Schuss profitierte der Stärkloser von seiner Zielsicherheit. Sowohl liegend als auch stehend leistete er sich jeweils nur eine nicht getroffene Klappscheibe auf der Entfernung von 50 Metern.

Aber nicht nur im Schießen war Sippel stark. Der Haunetaler, der auch schon einmal Erster beim Lollslauf war, spielte seine Schnelligkeit aus und bewältigte die Strecke auf der Biathonlage des Skiclubs Neubach in 15:55,5 Minuten. Im Ziel hatte er einen Vorsprung in der Wettkampfklasse Herren I (21 bis 40 Jahre) von 22,2 Sekunden auf Dominik Hermle vom SC Gosheim in Württemberg. 24 weitere Mitbewerber folgten auf den Rängen drei bis 26, die sich alle über die Landesmeisterschaften für den Bundesentscheid qualifizierten mussten, darunter auch drei weitere Athleten aus Hessen.

Nicht so gut lief es für Mark Andree Sippel beim Auftakt am Samstag im Massenstart mit dem KK-Gewehr mit vier Schießeinlagen und einer Laufstrecke von sechs Kilometern. Die Hälfte der 20 Scheiben blieben stehen. Das waren je zwei im Liegend- und je drei im Stehendanschlag. Für jeden Fehlschuss musste eine Strafrunde 70 Metern gelaufen werden. Für Mark-Andree Sippel verlängerte sich das Laufen so auf 6700 Meter, was dem Athleten auf der Geländestrecke einiges abverlangte. Ins Ziel kam er kam er in 27:52,5 Minuten. Das war der siebte Platz. Sein Rückstand zum Sieger und neuen Deutschen Meister im Massenstart: 2:00,4 Minuten.

Zurück in seinem Amt in Wiesbaden überraschten ihn die Teamkollegen mit einerKollage an der Amtstür. Sie hatten eine Zielscheibe auf die Tür geklebt und dazu auch „Home of Deutscher Meister.“

Die nächste Medaillenchance bei einer Deutschen Meisterschaft hat Mark-Andree Sippel vom 21. bis 23. Juli im bayerischen Dingolfing im Sommerbiathlonwettbewerb Target Sprint. vk/wz

Erste Medaille im Einzel: Mark Andree Sippel, hier mit der Auszeichnung für den Sieg bei den Deuschen Meisterschaten, rechts sein Trainer Thomas Rabe. © privat

Gut gezielt und gut getroffen: Mark Andree Sippel profitierte bei den Deutschen Meisterschaften auch von seiner Zielsicherheit. © Wabnitz