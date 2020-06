Soenke Lauterbach: „Wir brauchen die Kuchentheke“

682 380 Mitglieder hatten die 7334 Vereine der FN im Jahr 2016. Das bedeutet Rang acht in der Liste der deutschen Fachsportverbände.

128 Pferde (von 560) bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon (USA) stammten aus deutsche Zucht, also fast 23 Prozent in Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Reining, Fahren, Para und Voltigieren.