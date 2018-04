Sonntag steigt die Fitness-Aktion 06:30 aufs Dach

Training mit traumhaftem Ausblick: Am Sonntag findet das 06:30-Spezial ab 9.30 Uhr erstmals auf dem Dach des Kaufhofs in Kassel statt. Der Blick über die Kasseler Innenstadt beflügelt dabei fast von allein.

Kassel. Manchmal verleiht ja allein die Umgebung die sprichwörtlichen Flügel und setzt beim Sport zusätzliche Körner frei. Gut möglich, dass das auch am Sonntagmorgen der Fall sein wird. Denn dann steht das nächste Spezial der kostenlosen Frühsportaktion 06:30 auf dem Programm.

Startschuss für die einstündige Sonderausgabe ist um 9.30 Uhr. Und die Umgebung ist außergewöhnlich: 06:30 steigt aufs Dach. Erstmals findet das Training mit traumhaftem Ausblick über die Kasseler Innenstadt statt – und zwar auf dem Parkdeck des Kaufhofs.

Sie sind neu dabei

Möglich machen das Kaufhof-Chef Stephan Engel und die Citykaufleute, die neu mit im Boot sind. „Wir finden nicht nur 06:30 richtig klasse, sondern auch, wenn Leute gemeinsam Sport machen. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man allein auf dem Laufband vor sich hin trabt. Noch dazu freuen wir uns, wenn wir die Innenstadt präsentieren und zeigen können, dass sie auch für Sport geeignet ist“, erklärt Alexander Wild, Vorsitzender der Citykaufleute. „Man kann zum Beispiel super durch die Innenstadt in Richtung Orangerie laufen.“

Das Spezial am Sonntag ist der Auftakt, folgen werden zweite weitere Termine, an denen es in der Innenstadt sportlich wird: Am Muttertag, (Sonntag, 13. Mai), gibt’s ein Muttertags-Spezial auf dem Friedrichsplatz. Am Samstag, 11. August, steht dann die Markthalle im Trainingsmittelpunkt. HNA-Sportchef Frank Ziemke sagt: „Dass unsere Fitnessaktion 06:30 nun auch das Interesse der Citykaufleute geweckt hat, freut uns sehr. Auf dem Kaufhof-Dach zu trainieren ist sicher eine ganz besondere Sache – und ich hoffe, dass sich viele Sportler diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.“

Das Programm

Die Einheit leiten wird Christoph Klein, 06:30-Coach der ersten Stunde und Leiter der KSV-Sportwelt aus Baunatal. Er führt in den ersten 30 Minuten durchs klassische 06:30-Training, in den zweiten 30 Minuten liegt der Fokus auf den Faszien. „Wir wollen ja nicht nur gut aussehen, sondern auch geschmeidig bleiben“, betont Klein. „Die Faszien sind wichtig für unsere Beweglichkeit. Ein gut funktionierendes Muskelsystem verringert die Verletzungsanfälligkeit. Wenn Faszien verkümmern, dann entstehen Schmerzen.“

Falls vorhanden, können die Sportler einen Faszien- oder Tennisball mitbringen. Wer keinen besitzt – kein Problem. „Ich bringe Tennisbälle mit“, sagt Klein. Ansonsten benötigen die Teilnehmer Sportklamotten, eine Matte und Getränke.

Der Trainingsort

Das Parkdeck wird erreichbar sein übers Treppenhaus „Opernstraße“ (rechts neben dem Haupteingang). Für alle Teilnehmer gibt’s außerdem eine kleine kulinarische Überraschung. www.sechs-dreissig.de Facebook: 06dreissig