Juniorenfußball: Sorga/Kathus verteidigt den Pokal

Die beiden Finalisten im E-Jugend Kreispokal: In dunkelblau der Pokalsieger der JSG Sorga / Kathus und in hellblau-weiß das Team der JSG Nördl. Kuppenrhön. © SG Sorga/Kathus

Ein Spiel auf Augenhöhe. Einsatz, Wille und Spielvermögen auf beiden Seiten. Am Ende gewinnt die JSG Sorga/Kathus das Pokalfinale der Fußball-E-Jugend mit 3:1 gegen die JSG Nördliche Kuppenrhön.

Bad Hersfeld - Beide Mannschaften hatten sich in den Halbfinals jeweils knapp durchgesetzt. Sorga/ Kathus, der Pokalsieger des Vorjahres, hatte sein Halbfinale in einer Regenschlacht beim JFV Bad Hersfeld mit 3:1 gewonnen, während die JSG Nördl. Kuppenrhön mit 2:1 bei der JFV Ulfetal siegte.

Im Endspiel unter der der Leitung von Schiedsrichter Lionel Fernandez ging es von Beginn an hin und her. Es entwickelte sich ein spannendes Finale. Nach zehn Minuten erzielte Bastian Buchs das 1:0 für das Team aus Sorga/ Kathus. Loran Mahmoud erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. So ging es dann auch in die Pause.

Danach verlagerte sich das Spiel mehr und mehr in die Hälfte der späteren Sieger. Die Kuppenrhöner erhöhten den Druck und Sorga/Kathus spielte aus einer starken Abwehr heraus. In der 34. Minute erzielte Marcel Jost mit einem Strafstoß den Anschlusstreffer und die Spannung wuchs. Mit dem 3:1 durch Justus Lenz in der 43. Minute setzte sich die JSG aus dem Solztal dann aber doch entscheidend ab und verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff.

Die beiden Trainer Carsten Lenz (JSG Sorga / Kathus) und Andreas Gründer (JSG Nördl. Kuppenrhön) waren sich einig darin, dass beide Teams ein starkes Endspiel gezeigt hatten. Auch das spielerische Niveau auf beiden Seiten wurde in vielen Situationen deutlich. red