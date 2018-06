Marco Kutscher gewinnt die Zweite Qualifikation beim Spangenberger Reitturnier

Auf dem Weg zum Sieg: Marco Kutscher und Lord Poldy gewannen in Spangenberg am Samstag die zweite Qualifikation zum Großen Preis am Sonntag.

Spangenberg. Der elfjährige Wallach Lord Poldy macht das Rennen am heutigen Samstag beim Spangenberger Reitturnier. 35,16 Sekunden reichten zum Sieg.

Das Wetter könnte besser sein, klar. Viel besser. Die Leistungen aber beim internationalen Spangenberger Drei-Sterne-Reitturnier sind trotz der verspäteten Eisheiligen erstklassig. Und nicht zuletzt die zweite Qualifikation zum Großen Preis am Sonntag ab 14 Uhr, sie bot am Samstagabend Klasse, Rasse und vor allem Spannung pur.

Als dann Tobias Meyer und Corny als Vorletzte der Finalisten mit 35,35 Sekunden eine neue Bestzeit markierten, schien der Sieger gefunden. Doch der Augsburger wusste im Ziel: „Das wird nicht rechen.“ Denn es folgten ja noch Marco Kutscher aus Bad Essen und Lord Poldy. Und diese beiden ritten sofort auf Zug, drückten aufs Tempo. Das Risiko zahlte sich aus, der elfjährige Wallach blieb fehlerlos, und 35,16 Sekunden reichten zum Sieg.

Übrigens: Meyers neunjähriger Westfale Corny ist ein Nachfahre von Obolensky, dem einstigen Weltklasse-Pferd Marco Kutschers.

Nicht weniger als 18 der 50 Paare erreichten das Stechen, in dem allein der Sieger 7000 Euro verdienen konnte. Und nur sieben blieben erneut fehlerlos, wie Janne-Friederike Meyer-Zimmermann und Soccero nach Bestzeit im Umlauf scheiterten sie am Steilsprung zu Beginn der letzten Bahn am vorletzten Hindernis. Die Amazone belegte schließlich den zwölften Platz.

Dritter wurde Jörg Naeve mit Benur du Romet, auch Amke Stroman aus Eiterfeld vom RV Richelsdorf und Rorchello blieben zweimal fehlerlos und kamen auf Rang sieben.

Im Übrigen wird das Spangenberger Turnier mit Startern aus 14 Nationen von den Deutschen dominiert. Nur in zwei der ersten 15 Prüfungen erhielt ein Ausländer die Siegerschleife und das höchste Preisgeld. Nach dem Dänen Sören Pedersen am Donnerstag war der US-Amerikaner Lucas Porter am Samstag mit B Once der Beste in einem Zweiphasenspringen der mittleren Tour.

Livebilder vom Spangenberger Turniergeschehen gibt es auch am Sonntag im Internetstream auf www.csi-spangenberg.de