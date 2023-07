Nachspielzeit: Spannung vorm ersten Ballwechsel

Teilen

Rainer Henkel © Thomas Walger

In dieser Wochenend-Kolumne geht es um die Vorbereitungszeit im Fußball, um die Tischtennis-Runde sowie die Frauenfußball-WM in Australien.

Der Ball rollt wieder. Nur ein paar Wochen, länger war es tatsächlich nicht, haben die Kicker in der Region Pause gehabt, da beginnt mit den ersten Partien des Kreispokals die neue Serie. Wenn an diesem Wochenende die zweite Runde ansteht, werden die meisten der Klubs ihren ersten Auftritt gehabt haben. Und so werden in den kommenden Wochen wohl die ersten Fragen beantwortet.

Wie schlägt sich die SG Eiterfeld/Leimbach als Aufsteiger in die Verbandsliga? Kann sich die SG Neuenstein in der Gruppenliga etablieren? Wohin führt der Weg der SG Hessen/SVA/SpVgg Hersfeld in der A-Liga? Und wie finden sich die SG Ludwigsau und die FSG Jossatal als neue Spielgemeinschaften zusammen?

So ein bisschen Lust auf den Fußball nebenan haben wir ja schon wieder ...

Auch anderswo werden Vorbereitungen auf die kommende Saison getroffen. Tischtennis-Kreispressewart Norbert Möller hat uns dieser Tage mit den Klasseneinteilungen und Mannschaftsaufstellungen versorgt. Die kommende Saison sowie die darauf folgende kommen dabei einer Revolution gleich, denn die „Kürzung“ der Teamstärke von sechs auf vier war in Tischtenniskreisen ein heißes und kontrovers diskutiertes Thema. Wie sehr sich Mannschaften und Matches durch die Reform verändern, kann nur der Spielbetrieb zeigen. Wir werden das aufmerksam beobachten.

In etwa einer Woche beginnt für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen das Abenteuer Down Under. Im ersten Spiel der Weltmeisterschaft trifft sie auf Marokko. Noch lässt die Form der Mannschaft, ersichtlich aus den letzten Testspielen, keine Euphorie aufkommen. ARD und ZDF entschieden sich erst spät, überhaupt zu übertragen. Mit ein Grund sind wohl die für deutsche Fans ungünstigen Anstoßzeiten.

So ist es bei einigen Spielen in Europa mitten in der Nacht, bei anderen Vormittag. Zur Hauptsendezeit läuft keine Partie. Doch wenn die Mannschaft sich ins Turnier steigern sollte wie 2022 bei der Europameisterschaft, als sie erst im Finale von Gastgeber England gestoppt wurde, kann die Begeisterung auch in Deutschland wachsen. Nach der Winter-WM der Männer in Katar liegt die Messlatte dafür zumindest nicht allzu hoch.

Schönes Wochenende!

Von Rainer Henkel