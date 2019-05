Speerwerferin Carolin Friedrich meldet sich zurück – als Meisterin

Nach den Titelgewinnen von Steven Müller (200 Meter) und Maike Schuster (Hochsprung) haben die heimischen Leichtathleten bei der Hessenmeisterschaft im Auestadion am zweiten Tag weitere 15 Medaillen geholt, darunter sechs goldene. Eine davon eroberte Speerwerferin Carolin Friedrich.

Nach einer einjährigen Wettkampfpause gelang Carolin Friedrich (LAV Kassel) ein erfolgreiches Comeback im Speerwerfen der Frauen. Erst im letzten Versuch verdrängte die Jung-Internationale aus Guxhagen mit 44,43 m (600 g) die bis dahin führende Stephanie Schlenz (Freigericht/44,23) von der Spitze. Siebenkämpferin Vanessa Grimm (Hofgeismar/Königsteiner LV) holte sich in 14,29 Sekunden den Titel über 100 Meter Hürden der Frauen.

Unter Wert verkaufte sich Artur Scherflink (LAV) mit 6,69 m als Weitsprung-Dritter. Deutlich höher zu bewerten ist Bronze des noch der U 20 angehörende Amin Labdi (SSC Bad Sooden-Allendorf) mit 59,12 m im Speerwerfen.

Parade-Disziplin der männlichen U 18 ist der 1500-Meter-Lauf. Beim nordhessischen Doppelsieg ließen Bastian Mrochen (LG Reinhardswald/4:13,34) und Nick Frölich (KSV Baunatal/ 4:15,50) der Konkurrenz keine Chance. In 23,62 Sekunden bestätigte Paul Kirschner (Tuspo Borken) als Dritter über 200 Meter seinen Silberrang über 400 Meter.

Mit nur fünf Versuchen und 4,20 m gewann Zehnkämpfer Jan Volkmar (Eschweger TSV) den Stabhochsprung und landete mit dem höhengleichen Jakob Geiß (BSA) einen weiteren Doppelsieg. Mit einer Steigerung auf 66,33 m im Hammerwerfen (5 kg) bestätigte Lasse Gundlach (Jahn Treysa) Platz vier in der DLV-Rangliste U18, musste als Zweiter aber dennoch Kai Hurych (Fürth/69,73) den Titel überlassen.

Seit Jahren wird in der LG Reinhardswald die lange Hürdendistanz gepflegt. Unter zwölf Starterinnen ist der Sieg von Zoe Marie Dolstra in 64,41 Sekunden über 400 Meter Hürden der U 18 der verdiente Lohn. Hinter dem überragenden Erfolg von Maike Schuster (LAV) mit 1,80 m im Hochsprung gerät der Silberrang von Maren Engelberts (LAV) mit 1,63 m etwas in den Schatten. Bereits im ersten Durchgang schockte Franka Scheuer (TSV Remsfeld) bei ihrem Sieg im Hammerwerfen (3 kg) die von Katharina Hoja (Seligenstadt/ 48,77) angeführte Konkurrenz mit einer Steigerung auf 49,59 m und bestätigte mit einem weiteren Versuch von 48,56 m diese Weite. zct