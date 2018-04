Spektakel in der Aueparkhalle: Hessens Beste turnen in Kassel

Volles Programm am Wochenende: Die Sporthalle am Auestadion steht ganz im Zeichen des Turnens. Geplant sind das Landesfinale Kür, die hessische Jugendmeisterschaft sowie Wettkämpfe von Regionalliga und Landesligen.

Salti, Riesenfelgen, tolle Choreografien – in der Kasseler Aueparkhalle ist an diesem Wochenende Hessens weibliche Elite im Geräteturnen zu Gast. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Spektakel freuen. Gleich fünf Wettkämpfe stehen auf dem Programm. „Wir möchten diese Veranstaltung auch nutzen, um das Turnen in der Region wieder etwas publik zu machen“, sagt Carolin Feichtinger, die Fachwartin fürs Kunstturnen weiblich im Turngau Nordhessen, der das Turnier-Wochenende ausrichtet.

Die Hauptorganisation übernimmt das Leistungszentrum Kassel. Und da gibt es einiges zu tun. Die Wettbewerbe im Überblick:

Samstag

ab 10 Uhr, Hessisches Landesfinale Kür: Die Altersklassen 10 bis 13 Jahre sowie 16 Jahre und älter werden antreten – insgesamt 28 Starterinnen, davon sieben Turnerinnen aus der Region.

ab 14.35 Uhr, Wettkampf der Regionalliga Nord, ein Wettbewerb der Deutschen Turnliga (DTL): Ein heimisches Team der Turngemeinschaft Kassel wird in diesem Wettkampf starten. Im Gegensatz zu den auswärtigen Mannschaften, die sich zum Teil mit Spitzenturnerinnen aus dem Ausland verstärkt haben, setzt die TG Kassel auf regionalen Nachwuchs. Die heimischen Talente aus dem Leistungszentrum Kassel sollen Erfahrung sammeln. Das langfristige Ziel heißt: Aufstieg in die dritte Bundesliga. Der Wettkampf endet gegen 17.50 Uhr.

ab 19 Uhr, Hessische Jugendmeisterschaft: Acht Turnerinnen aus der Region gehen an die Geräte. Allen voran die 13 Jahre alte Leonie Kurz von der TSG Wellerode, die ihren Titel verteidigen möchte. Die Siegerehrung ist für 19 Uhr vorgesehen.

Sonntag

ab 11.30 Uhr, Wettkanmpf der Landesliga II: Zehn Mannschaften treten in der AK 10 Jahre und älter gegeneinander an. Mit dem FTSV Heckershausen und dem KSV Baunatal sind zwei Teams aus der Region dabei. Siegerehrung wird gegen 14.15 Uhr sein.

ab 15 Uhr, Wettkampf der Landesliga I: In der AK 10 Jahre und älter starten neun Mannschaften. Aus der Region ist der GSV Eintracht Baunatal vertreten. Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant.

An beiden Wettkampftagen ist der Eintritt frei.