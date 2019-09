06:30-Spezial am Samstag: Auf dem Königsplatz wird’s sportlich

Nicht nur der Marathon versetzt am Wochenende die Menschen in Bewegung. Auch die Citykaufleute und 06:30, die kostenlose Fitnessaktion, machen mobil.

Am Samstag steht das nächste Spezial auf dem Programm – diesmal auf dem Königsplatz. Startschuss für die einstündige Einheit ist um 9.30 Uhr.

Die Partner

Bereits zum achten Mal innerhalb von zwei Jahren holen die Citykaufleute um ihren Chef Alexander Wild Frühsportler in die Innenstadt.

Nach Kaufhofdach, Friedrichsplatz und Markthalle ist es das vierte Spezial in diesem Sommer an einem besonderen Ort: „Der Königsplatz ist der zentralste Punkt Nordhessens. Es war mein Wunsch, 06:30 wieder an diesen Ort zu bringen, den man nicht sofort mit Sport verbindet. Er steht für Urbanität und ist der am stärksten frequentierte Platz“, erklärt Wild. Schon bei der Premiere 2018 war der Königsplatz Teil der Spezial-Serie in der Stadt. Diesmal ist 06:30 Teil des Cityfestivals und der Aktion „Heimat shoppen“. Kassel Wasser stellt außerdem kostenloses Trinkwasser bereit.

Das Training

Leitet wie schon im vergangenen Jahr Salva Plantera (Salvas Sports). „Es ist für jeden etwas dabei. Wir machen wieder ein Hit-Training, allerdings nicht im typischen Tabata-Modus, sondern mit anderen Intervallen. Es wird fordernd“, kündigt die Fitnesstrainerin an.

Bonuskarten

Für die Besitzer der Bonuskarten ist es eine der letzten Gelegenheiten, sich einen Stempel abzuholen. Weitere Stempel gibt’s mittwochs (18.30 Uhr) auf der Grimmwelt. Alle vollen Karten haben die Chance auf Preise im Wert von 700 Euro. zu.hna.de/bonus2019