Harte Strafen gegen CSC 03: Sportgericht verurteilt Klub, Verantwortliche und Spieler

Von: Wolfgang Bauscher, Sebastian Schmidt

Schon wieder Anfeindungen gegen einen Schiedsrichter: Nach vier Feldverweisen eskalierte die Situation bei einem Jugendspiel des CSC 03 Kassel. © imago/Pia malmus/Lothar Schattner

Bei einem Relegationsspiel der B-Jugend des CSC 03 Kassel war es zu Auseinandersetzungen gekommen. Diese hat das Regionalsportgericht nun bestraft.

Kassel – Für positive Nachrichten sorgte die Jugendfußballabteilung des CSC 03 Kassel seit 2016 des Öfteren. Nun gab es einen Vorfall, der dem Traditionsverein nicht zur Ehre gereicht. Bei einem Relegationsspiel der B-Jugend war es zu Auseinandersetzungen gekommen. Gegen die daran beteiligten 03er verhängte das Regionalsportgericht Kassel in schriftlicher Verhandlung harte Strafen.

Die Geschehnisse

Am 17. Juni empfing die B-Jugend der Kasseler im Aufstiegsspiel zur Gruppenliga die JSG Homberg/Efze. Die Partie endete 0:2, wobei sich die Gemüter in den letzten Minuten erhitzten. In dieser Phase fiel das zweite Gästetor, zwei 03er wurden von Schiedsrichter Yannik Pape des Feldes verwiesen. Einer wegen einer Notbremse, einer wegen einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot.

Nach der zweiten Roten Karte kam es zu Protesten von der Kasseler Trainerbank. Roberto Russo, Platzordnerobmann und Betreuer des CSC 03 und in diesem Spiel als Schiedsrichter-Assistent tätig, sowie Trainer Emil Baev handelten sich jeweils Gelb-Rot ein. Auch nach dem Abpfiff und auf dem Weg in die Kabine sah sich der Unparteiische verbalen Attacken ausgesetzt und fühlte sich bedroht. Zudem sagte er aus, von Baev mit einem Schlüsselbund beworfen worden zu sein. Auch aus dem Kreis der Zuschauer sei Pape beleidigt worden. Zufällig anwesende Kollegen schützten Pape, vom dafür zuständigen Gastgeber sah er seinen Schutz nicht gewährleistet.

Die Strafen

Das Spiel wird gewertet, wie es endete – mit 2:0 Toren und drei Punkten für Homberg. Aus dem erhofften Aufstieg wurde nichts. Der CSC 03 Kassel wird mit einer Gesamtgeldstrafe von 800 Euro belegt. Die Mannschaft erhält ein sechswöchiges Spielverbot, beginnend am 24. Juli.

Trainer Emil Baev muss 500 Euro Strafe zahlen und darf sein Amt sechs Monate lang nicht ausüben. Platzordnerobmann Roberto Russo wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt. Für zwölf Wochen gesperrt wegen unsportlicher Äußerungen wurde zudem ein Spieler der Rothosen.

Das sagt der CSC 03

Aufgrund der Einsichtigkeit des Klubs lägen alle verhängten Sanktionen im Strafmaß nach Aussage des Gerichts noch im unteren Rahmen des Möglichen. Die 03er hätten nichts abgestritten und nichts verharmlost. „Wir distanzieren uns von den Vorfällen und bedauern natürlich, was passiert ist. Die Urteile müssen wir so akzeptieren“, sagt Klaus Siebott. Seit über sieben Jahren ist er Jugendleiter des CSC 03, hatte damals bei Null begonnen und die Nachwuchsarbeit neu aufgebaut.

Klaus Siebott Jugendleiter CSC 03 © Malmus, Pia

An seiner Seite war damals schon Emil Baev. „Er hat immer gute Arbeit geleistet. Was jetzt passiert ist, ist ein einmaliges Vergehen. Daher ist er nicht raus bei uns“, sagt Siebott und deutet an, dass der Trainer nach seiner Sperre wieder bei den 03ern tätig sein könnte. Mit einer zusätzlichen Strafe belegten sie Baev dennoch.

Das sagt der Gegner

Thomas Lukes, Trainer der JSG, erklärt, dass „es lange ein ganz normales Spiel war, in dem es um den Aufstieg ging. Der Schiedsrichter hatte alles gut im Griff.“ Aus dem Ruder sei es erst gelaufen, als der Unparteiische beim Stand von 0:2 den Ball bei einem Angriff Kassels im Aus gesehen hatte. Die Gäste seien sofort stehen geblieben, doch der CSC spielte weiter und traf. Statt 1:2 blieb Pape selbstredend bei seiner Entscheidung, gab Abstoß.

Thomas Lukes Trainer JSG Homberg/Efze © Schattner, Lothar

Schimpfwörter „in einer Fremdsprache“ und „Arschloch“ in mehrfacher Ausführung habe Pape vernommen, ist im Protokoll zu lesen. Das kann Hombergs Trainer im Detail nicht bestätigen, denn: „Unsere Bank befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des Sportplatzes. Ich war allein und habe nur darauf geachtet, dass meine Jungs ruhig bleiben und das Spiel sportlich als Sieger beenden.“

Das gelang Lukes und der JSG. Sie hätten sich dann schnell geduscht und seien nach Homberg gefahren, um den Aufstieg zu feiern. Die Kasseler hätten sich nicht weiter mit ihnen beschäftigt, sondern sich nur auf Pape fokussiert. „Schiedsrichter haben es nicht leicht. Wir sollten dankbar sein und ihnen den Job nicht noch schwerer machen“, so Lukes. (Wolfgang Bauscher und Sebastian Schmidt)