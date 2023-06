Göttingen 05 verpasst das 100. Tor, ist aber die Nummer 1 der Stadt

Von: Helmut Anschütz

Per Abstauber zum 1:0 erfolgreich: 05-Torschütze Florian Reinke drückt den Ball neben Braunschweigs Lukas Hunger (rechts) und Torwart Justin Duda über die Linie. © Hubert Jelinek/gsd

Das war doch noch mal was! Letztes Saisonspiel in der Fußball-Landesliga vor 1250 Zuschauern im Jahnstadion, in das Göttingen 05 gegen Eintracht Braunschweig II ausgewichen war.

Göttingen – Die bekamen einen etwas glücklichen 3:2 (3:0)-Sieg der Schwarz-Gelben gegen die Blau-Gelben zu sehen – noch mal ein Torspektakel, für die 05 mehrfach in der jetzt beendeten Serie gesorgt hatte.

Tatsächlich waren rund 60 harmlose Anhänger der Braunschweiger im ersten Block am Haupttor dabei, wo der blau-gelb gebrandete Bus der Zweitliga-Profis geparkt hatte. Extra war ein Bereich für die Fans abgesperrt, mehr als ein halbes Dutzend Polizeiwagen waren vor Ort wie einst bei 05, als man noch in weitaus höheren Spielklassen kickte.

Jubeln konnten jedoch in der ersten Halbzeit nur die 05-Anhänger. Nachdem Hartwig rechts durch war, wehrte Eintracht-Keeper Duda noch ab, doch den Nachschuss versenkte Florian Reinke zur Führung. Und nach nur zwölf Minuten hieß es schon 2:0 durch einen 16-Meter-Schuss von Steven Baumgardt, der 05 in Richtung USA verlässt (Studium). Die Hälfte der ersten Halbzeit war Eintracht (Vierter) nicht zu sehen, kam dann aber auf und hatte mehrere Möglichkeiten durch Wand, Ebeling und Gehde. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit staubte Jonah Wenzel dann noch zum 3:0 ab.

„Von der Dramatik her ein geiles Spiel“, meinte 05-Trainer Jozo Brinkwerth später. Er sollte Recht haben, denn nach Wiederbeginn war von 05 fast gar nichts mehr zu sehen – Braunschweig übernahm das Match, belagerte das 05-Tor mit dem eingewechselten Torwart Sündram (erster Einsatz seit Ende September 2022) und kam noch zu zwei Treffern. 05 indes blieb das 100. Saisontor versagt. Brinkwerth mit Blick auf Nachbar SVG: „Ein gelungener Abschluss und die Nummer 1 der Stadt sind wir.“ 05-Kapitän Luca Bock: „Unter den ersten fünf Teams zu sein, ist ein schönes Gefühl.“ (Helmut Anschütz/gsd)