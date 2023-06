14. Osterode-Meeting: Top-Event auch ohne das Göttinger Sprung-Trio

Lokalmatador: Luis Oberbeck (LG Göttingen) startet als derzeit zweitbester Deutscher über 800 Meter. © Hubert Jelinek/gsd

Wenn am Samstag um 11 Uhr im Jahnstadion Osterode der erste Startschuss fällt, sind bei der 14. Auflage des Internationalen Sparkassenmeetings hochkarätige Leistungen garantiert.

Osterode – Erstmals im Rahmen der World Challenge Tour sind auch zahlreiche ausländische Teilnehmer am Start, insgesamt sind es 270 Teilnehmer. Nach der offiziellen Eröffnung mit Ehrengast, Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz, wird es quasi im Stundentakt ein Highlight nach dem anderen geben, mehrere Stadionrekorde werden wackeln.

Der letzte Start erfolgt über die 3000 m-Hindernis circa um 17:10 Uhr. Der Einlass für die Zuschauer wird ab zehn Uhr sein, wobei Tagestickets für sechs Euro noch erworben werden können. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Im Blickpunkt stehen vor allem die südniedersächsischen Aktiven. Ein Rennen der absoluten Spitzenklasse wird es bei den Männern über 800 m geben. Versammelt ist nahezu die komplette deutsche Elite sowie einige starke ausländische Spitzenläufer. Zum Favoritenkreis gehört Luis Oberbeck von der LG Göttingen, der aktuell mit 1:46,35 min. Zweiter der Deutschen Bestenliste ist. Neun weitere Läufer weisen Zeiten unter 1:50 min. auf, nicht zu unterschätzen wird z.B. der Portugiese Mauro Pereira sein, mehrfacher Landesmeister. Der Meetingrekord von 1:47,12 min. ist in jedem Fall drin, Ziel ist mit einem Pacemaker eine Zeit unter 1:46 Minuten.

Über 400 m-Hürden startet die aus Sebexen stammende Lara Steinbrecher für den SC Magdeburg in Osterode. Nach einem Wettkampf in Regensburg am vergangenen Wochenende ist es der nächste Auftritt auf der Bahn und ein Start in der Heimat. Ziel ist, der Norm für die U 23 Europameisterschaft (58:10 Sekunden) näher zu kommen sowie die Vorbereitung für die deutsche U 23-Meisterschaft in Göttingen im Juli.

Im Dreisprung von der LG Göttingen dabei ist Julia Kellner. Ihre Teilnahme absagen musste Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack (30) von der LG Göttingen. Die Vierte der letztjährigen Europameisterschaften in München zog sich vor zwei Wochen bei einem Wettkampf in Forbach (Frankreich) einen Kreuzbandriss im linken Knie und muss operiert werden (HNA berichtete).

In den vergangenen Jahren war sie Stammgast in Osterode und hält den Meetingrekord mit 14,12 m. Im letzten Jahr flog sie fast in jedem Wettkampf über die international begehrte 14 m-Marke, wobei sie mit 14,53 m bei der EM nur denkbar knapp das Podium verpasste.

Ihr langjähriger Trainer Frank Reinhardt formte sie zu einer Weltklasse-Dreispringerin und hat mit Kira Wittman einen weiteren Trumpf in seiner Trainingsgruppe. Doch auch Wittmann wird ebenso wie Weitspringerin Merle Homeier fehlen. Sie ziehen einen zeitgleichen Bronze-Meeting in Genf (Schweiz) vor, weil es dort mehr Weltranglisten-Punkte für die Qualifikation zur WM in Budapest im August gibt.

Wittmann wurde im Februar in Abwesenheit von Eckhardt-Noack Deutsche Hallenmeisterin und übertraf erstmals die 14 m-Marke.

Im weiteren Teilnehmerfeld sind unter anderem auch bekannte Namen wie Imke Onnen (Hannover) und Falk Wendrich (beide im Hochsprung). Insgesamt haben rund 300 Aktive ihre Zusage für das beliebte Meeting gegeben. Vier Wochen vor den deutschen Meisterschaften in Kassel geht es auch darum, sich noch dafür zu qualifizieren.

Weitere Infos und den Zeitplan zum 14. Sparkassenmeeting finden alle Interessierten unter

sparkassenmeeting-lgosterode.de (gsd)

Lokalmatadorin: Die Sebexerin Lara-Noelle Steinbrecher (SC Magdeburg) startet über 400 Meter Hürden. © Ralf Görlitz