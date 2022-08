15 Treffer in drei Spielen: „KuRa“-Streit überlagert tolle Torserie von Göttingen 05

Clever gemacht: Mit diesem gefühlvollen Heber überlistet 05-Stürmer Norick Florschütz (rechts) den neuen La/Seu-Torwart Aleksandar Stankovic zum 2:0. © Hubert Jelinek/gsd

Oberliga-Absteiger SVG Göttingen (6:0-Tore!) und der SSV Nörten mit je drei Siegen in drei Spielen auf Platz zwei und drei, dahinter „Tor-Maschine“ Göttingen 05 (15:2!) in Lauerstellung – zumindest für diese drei regionalen Klubs sieht der Start in die Fußball-Landesliga gut aus.

Göttingen 05

Sportlich (fast) alles in Butter – dafür schwelt der „KuRa“-Streit weiter. „Kein Rasen, keine Fans, keine Stimmung – 05 gehört ins Stadion“: Mit diesem Banner protestierten die 05-Fans erneut gegen den Kunstrasenplatz als Spielort. 45 Minuten Fan-Boykott! 05 im Dilemma: Die Spieler votieren eben für den „KuRa“, weil sie dort auch trainieren – auf Rasen nur ein Mal seit langer Zeit (auch wegen der Bombensuche). Die Fans fühlen sich nicht ernst genommen, 05-Chef Thorsten Richter kündigt ein Gespräch mit den Fans an. So viel steht aber schon fest: Das Derby gegen die SVG (17. September) steigt auf dem Rasenplatz, weil 05 dort auch mehr Zuschauer unterbringen kann.

SSV Nörten

Drei Punktspiele haben die Nörtener Fußballer bislang bestritten. Und diese allesamt siegreich. Diese Serie beinhaltet dabei zwei weitere Serien. Nämlich jene, dass die Kicker von Trainer Jörg Franzke drei Mal in Rückstand gelegen haben und am Ende mit einem Tor (4:3, 2:1 und 3:2 - mit je einem Tor von Silvan Steinhoff!) Unterschied als Sieger vom Platz gingen. „Man kann da schon ein System erkennen“, scherzt der SSV-Trainer ein wenig. Allerdings haben diese drei Kraftakte den Kreislauf des Trainers schon strapaziert. Der zum Saisonbeginn vom Kreisligisten FC Hettensen-Ellierode an die Bünte gekommene Franzke hat in der Tat allen Grund, mit den ersten Wochen als Trainer eines Landesligateams zufrieden zu sein: „Das macht richtig Spaß hier, aber so eine Serie wird lang. Wir müssen weiter hart arbeiten“. Gegen die kleinen Löwen von Eintracht Braunschweig II musste der Nörtener Trainer am Sonntag eine Marschroute ohne seine Offensivkräfte (und Torschützen vom Dienst) Nils Hillemann und Lucas Duymelinck, sowie den Führungsspieler Thorben Rudolph konstruieren. Man kann sagen: Auch das ist geglückt. Das fand auch Zustimmung unter den Zuschauern bei Ralf Mylius, einem ehemaligen Spieler des VfB Northeim: „Die Spiele hier sind eine tolle Unterhaltung.“

Eintracht Northeim

Neue Saison, altes Problem! Die Eintracht schießt zu wenig Tore. In den vergangenen drei Partien (zwei Mal Liga, ein Mal Pokal) blieb man ohne Treffer. So war am Samstag gegen Lengede nichts zu holen. Das Duell gegen den Tabellenführer war nicht nur auf dem Platz überaus hitzig. Dort reihte sich phasenweise eine Rudelbildung an die nächste. Die Rote Karte gegen Massimo Röttger trug ihren Teil dazu bei. Auch die Zuschauer waren lautstark bei der Sache und beschimpften die Gegenseite. Davon ließen sich auch die Trainerbänke anstecken. „Wir hatten schon freundlichere Gäste in Northeim. Wir hatten aber auch schon einen freundlicheren Ton von unserem Anhang! Insgesamt sind wir stolz auf die kämpferische Leistung unserer Jungs in Unterzahl. Eines Tages werden auch wieder Tore geschossen“, schrieb der FC Eintracht bei Facebook.

Sparta Göttingen

Erster Sieg für den Aufsteiger. „Meine Jungs sind vor allem konditionell gut drauf“, freute sich Sparta-Trainer Rico Weiß nach dem 3:1 bei Acosta, bei dem die Schlussphase mit zwei späten Toren Sparta gehörte.

TSV Landolfshausen/S.

1:9-Tore, drei Pleiten – nicht zum ersten Mal erwischt La/Seu einen miesen Start. Mit dem 0:3 nach elf Minuten war das Match eigentlich schon entschieden. „Wir konnten den Schalter nicht umlegen, wurden von 05 überrumpelt“, blickte Trainer Florian Jünemann noch einmal zurück. Gegen Eintracht Braunschweig II wird’s jetzt nicht leichter.

SVG Göttingen

Eitel Sonnenschein bei den Schwarz-Weißen nach drei Spielen und drei Siegen. Auch beim 2:0-Sieg in Bad Harzburg zeigte sich die unterschiedliche Qualität, die zwischen der SVG und vielen Teams in dieser Liga herrscht. Trainer Dennis Erkner gelingt es mehr und mehr, die individuelle Qualität seiner Spieler in ein funktionierendes Mannschaftsgefüge zusammenzuführen.

SC Hainberg

„Wir machen unseren Jungs keinen Druck“, meinte Hainbergs Vorsitzender Jörg Lohse nach der ernüchternden 0:4-Niederlage gegen den Aufsteiger Lehndorfer TSV im ersten Punktspiel. „Unsere jungen Spieler müssen Erfahrungen sammeln, müssen sich finden und sich auch erst einmal an die körperliche Härte gewöhnen“, führt Lohse weiter aus. Viel Zeit bleibt den Hainbergern aber nicht, wollen sie bestehen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) steigt das Nachholspiel gegen Sparta. (osx, mwa, wg/gsd, haz/gsd-nh)