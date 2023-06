8:16 gegen die Osnabrück Tigers: Generals bleiben weiter sieglos

Von: Walter Gleitze

Harte Attacke: Ein Osnabrücker versucht, Göttingens Dennis Komolka (am Ball mit gelbem Helm) an den Beinen zu tackeln. © Hubert Jelinek/gsd

Die Göttingen Generals bleiben in der Football-Oberliga Nord Süd einzig sieglos.

Göttingen – Gegen die Osnabrück Tigers setzte es vor rund 300 Zuschauern im sonnenüberfluteten Maschpark eine 8:16 (Quarter-Ergebnisse: 2:0, 0:13, 6:0, 0:3)-Niederlage in dieser Vierergruppe.

Anfangs begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spielzeit aber wurde deutlich, dass die Generals mit einem zu schmalen Kader gegen die Tigers vor allem mit einer schwachen Offense das Nachsehen hatten.

Gleichwohl gingen die Gastgeber durch ein Safety, im Volksmund auch „Eigentor der Offense“ genannt, im ersten Quarter mit 2:0 in Führung, nachdem den Tigers das Missgeschick passierte, dass ein schlechter Snap – die Ballübergabe des Centers an den hinter im positionierten Quarterback – über den Kopf des Osnabrückers und die schnelle Reaktion von Defensive End Philip Arnold dazu führte, dass der Ball in der Endzone der Tigers landete.

Im zweiten Quarter nutzten die Gäste das schwache Special-Team – neben der Offense und Defense ist dies eine dritte Gruppe von Spielern, die lediglich für Kickoffs sowie Field Goals und Extrapunkte auf das Spielfeld geschickt wird – zu zwei Touchdowns und gingen so mir 13:2 in die Halbzeitpause.

Zwar waren die Göttinger nach dem Wechsel bemüht, wobei ihnen auch eine Interception gelang – bei einer Offense des Gegners wird von der Defense der Ball abgefangen und die Defense geht in die Offense über –, doch selten einmal gelang den Generals, an die Goallinie vorzudringen. Meist wurde die Offense schon sehr schnell gestoppt. Gleichwohl gelang den Gastgebern durch Arjan van der Horst im dritten Quarter ein Touchdown. Er hatte sich durch die Mitte der Formation getankt und so die Endzone erreicht und auf 8:13 verkürzt. Der anschließende Zusatzpunktversuch ging allerdings fehl.

Im letzten Quarter unterlief den Göttingern ein Fumble – ein Ballverlust – der Offense, der zum Ballbesitz der Tigers führte, die diesen mit einem Fieldgoal durch Philip Arnold zum Endstand von 8:16 nutzten.

Am kommenden Samstag müssen die Generals um 15 Uhr bei den Hannover Stampeders auflaufen. (Walter Gleitze/gsd)