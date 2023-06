19. SEHENSWERT-Zeitfahrcup in Rosdorf: Auf Achse von 4 bis 73 Jahre

Zu zweit am Start: Sabrina Greco (links) und Matthias Beckstein beim Straßenradrennen in Rosdorf im Paar-Zeitfahren. © Hubert Jelinek/gsd

„Eine gelungene Veranstaltung“, bilanzierte Frieder Uflacker als Ausrichter des 19. SEHENSWERT-Zeitfahrcup auf einer voll abgesperrten Radstrecke in Rosdorf.

Göttingen – So gab es auch weniger Gefährdungs-Potenzial. Ein „radsportliches Familienfest“ wird so auch bereits für das kleine Jubiläum im kommenden Jahr angepeilt.

„Das Wetter war gut mit wenig Wind, es war warm“, beschrieb Uflacker die fast optimalen Bedingungen für die 253 Aktiven. „Ein Melde-Rekord, so viele waren noch nie dabei“, war Uflacker zufrieden – und auch darüber, dass es nur einen Sturz gab. 280 Starterinnen und Starter hatten ursprünglich gemeldet. 150 waren allein beim EAM-Zeitfahren dabei. Es war eines der insgesamt fünf Renn-Formate, das mit dem Schnupperzeitfahren für die kleinen Pedaleure begann. Hinter Joscha Brennecke kamen mit Johanna Gardemin, Emma Heinrichs und Lina Köhpcke drei Mädchen ins Ziel.

Im Einzelzeitfahreen über die 10-Kilometer-Strecke bestätigte Julian Sinske seine früheren Erfolge mit einem erneuten Sieg, ebenso wie auch Lars Bartlau aus Hildesheim im Rennen über den 20-Kilometer-Kurs.

Im EAM-Einzelzeitfahren sammelte Sanna Almstedt, die auch beim Göttinger Altstadtlauf immer wieder Erfolge feierte, wichtige Punkte auch für die „GÖ-Challenge“, der Folge von mehreren sportlichen Disziplinen von Frühjahr bis Herbst. Sie wurde Zweite in 31:34,20 Minuten hinter der für Bielefeld startenden Susan Tschirschke, die 97 Sekunden weniger für Rang eins benötigte.

Am Start war im Übrigen ein breites Altersspektrum: von der vierjährigen Lilly aus Bad Grund bis zum bereits 73-jährigen Bernd John. Radsport hat eben in fast jeder Altersklasse seine Anhänger. 2024 wird der nächste Zeitfahrcup am 23. Juni gestartet.

Die Siegerliste

SEHENSWERT-Schnupperzeitfahren: Joscha Brennecke.

OELLES-Sprintzeitfahren: Frauen: Lina Krengel (Otto-Hahn-Gymnasium). Männer: Yannick Sinske. Schulteamwertung: Otto-Hahn-Gymnasium I.

HUNTIS-Einzelzeitfahren (10 km): Frauen: Linda Katsch; Männer: Julian Sinske (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Firmenteamwertung: Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt I. Teamwertung: Tuspo Weende.

REWE-Rosdorf-Paarzeitfahren, Männer: Vatterott/Polle. Frauen: Hartung/Heise. Mixed: Kalinowski/Gilles.

EAM-Einzelzeitfahren (20 km), Frauen: Susan Tschirschke (Bielefeld). Männer: Lars Bartlau. Team-Wertung: Team Spyr Cycles (Günther, Reiter, Lüttich). Dt.-Feuerwehr-MS: Ralf Glock-Keinert (Berufsfeuerwehr Mannheim). (haz/gsd-nh)