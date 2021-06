200 Radsportler strahlen und strampeln um die Wette

Zeitfahr-Cup des Tuspo Weende

+ © Hubert Jelinek/GSD Kampf gegen die Uhr: Wie hier Alex Humphreys vom veranstaltenden Tuspo Weende nutzten 200 Radsportler die Möglichkeit, beim Zeitfahr-Cup in Göttingen und Rosdorf Wettkampf-Kilometer zu sammeln. © Hubert Jelinek/GSD

Ein freudiges Wiedersehen von Radsportlern aus der ganzen Republik gab es beim 17. Zeitfahr-Cup des Tuspo Weende in Göttingen und Rosdorf.

Göttingen/Rosdorf – Für viele Hobby- und Amateur-Athleten war es die erste Möglichkeit, sich mal wieder in einem Wettkampf zu messen. 200 Sportlerinnen und Sportler ließen sich diese Chance nicht entgehen.

Von „strahlenden Gesichtern“ bei „strahlendem Sonnenschein“ berichtet Hauptorganisator Frieder Uflacker. Obwohl der Teilnehmer-Rekord aus dem Vorjahr nicht ganz erreicht wurde, zeigt er sich auch mit den Meldezahlen sehr zufrieden. 64 Radsportler traten beim Prolog in die Pedale, insgesamt 190 Teilnehmer gab es bei den Flachzeitfahren. „Die Möglichkeit zu einer Veranstaltung hat manche Aktive überrumpelt, aber es ist trotzdem ein ziemlich starkes Meldeergebnis“, so Uflacker.

Für den Organisator vom Tuspo Weende und Inhaber der Agentur „personal sports“ ist das auch der Lohn für viel Arbeit, die er und sein Team in den Radsport-Wettbewerb gesteckt haben. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass der Zeitfahr-Cup auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 stattfinden konnte. Es bedeutete einen deutlichen Mehraufwand, bestimmte Dinge zu beachten und zu kommunizieren“, sagt Uflacker. Er finde es aber wichtig ein „Zeichen für den Zusammenhalt im Sport zu setzen und auch die Chancen und nicht nur die Probleme zu sehen“.

Von kurzzeitigen Irritationen mit den Sicherheitsbehörden am zweiten Tag abgesehen, gab es bei der Veranstaltung keine Probleme. „Das lief organisatorisch alles ziemlich glatt“, sagt Uflacker. Zwar habe es am Sonntag viel Autoverkehr auf den Straßen gegeben, „das war aber kein Hinderungsgrund“.

Sportlich überzeugte vor allem Janine Wienke, die für das Team „KennyKlamotte“ an den Start ging. Mit ihren Erfolgen im Prolog und im längeren 25-Kilometer-Flachzeitfahren sicherte sie sich auch den Sieg in der Gesamtwertung mit der Optimal-Punktzahl von 2. Bei den Männern lag Marco Mühlnikel vom „Team Strassacker“ im Prolog und in der Gesamtwertung vorn.

Die Lokalmatadore überzeugten vor allem beim 14-km-Flachzeitfahren. Die Göttingerin Judith Kalinowski gewann bei den Frauen, der Veranstalter Tuspo Weende glänzte mit den Plätzen zwei bis vier (Nicolas Weber, Julius Reinhold, Martin Lüttich) bei den Männern. Es gewann Julian Sinske (DLR).

Uflacker will in Zukunft vor allem beim knapp fünf Kilometer langen Prolog noch mehr Teilnehmer aus der Region anlocken: „Da wollen wir in Zukunft früher und regionaler werben. In diesem Jahr war die Vorlaufzeit mit zwei Monaten relativ knapp.“ Gerade das kurze Prolog-Zeitfahren sei ein niedrigschwelliges Angebot, das sehr sicher und damit besonders für Einsteiger in den Wettkampfsport besonders gut geeignet sei. „Wir sehen da noch einen Haufen Potenzial“, sagt Organisator Uflacker, der den Zeitfahr-Cup auch künftig ständig weiterentwickeln will.

Von Andreas Arens