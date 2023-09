22 Elfmeter: SVG gewinnt Göttinger Bezirkspokal-Drama beim RSV 05 mit 12:11

Von: Helmut Anschütz

Teilen

Zweikampf mit Händen und Füßen: Der RSVer Marces Emme-Weiß (grünes Trikot), der zum 3:3 traf, aber seinen Elfmeter verschoss, im Duell mit dem SVGer Nico Krenzek. © Hubert Jelinek/gsd

„Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin!“ Mit diesem Ohrwurm feierte Landesligist SVG Göttingen den Sieg im Fußball-Bezirkspokal beim Bezirksligisten RSV Göttingen.

Göttingen – 300 Zuschauer wurden am späten Mittwochabend Augenzeuge eines spannenden, dramatischen Spiels, das in einem nervenzerfetzenden Elfmeterschießen kulminierte. Um 21.21 Uhr war dann der Einzug der Schwarz-Weißen ins Achtelfinale klar nach dem 12:

11 (3:3, 1:1)-Sieg nach den insgesamt 22 Elfmetern. Für die Entscheidung unter Flutlicht auf dem Kunstrasen an der Benzstraße sorgte Steen Zimmermann, der zum 9:8 traf. Danach parierte SVG-Keeper Brelage den Schuss vom RSVer André Stanko – und die SVGer stürzten auf ihren Torhüter ein, ließen ihn hochleben.

„Wir waren die erste Halbzeit dominant“, meinte SVG-Coach Esmir Muratovic nach dem Krimi am „Tatort Benzstraße“. Zwei Mal hatte die SVG Pech mit vermeintlichen „Wembley-Toren“. Zwei Mal sprang der Ball von der Lattenunterkante wieder raus. Viele Zuschauer meinten, ein Tor dabei gesehen zu haben.

„In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Tore in Unterzahl erzielt, das spricht für die Moral und den Charakter meiner Mannschaft“, meinte Muratovic weiter, der auf sechs Spieler verzichten musste. „Aber Hut ab vorm RSV. Das Spiel hatte alles in sich, was die Fans sehen wollen.“

RSV-Cotrainer Lasse Ahl, der den beruflich verhinderten JP Brömsen vertrat: „Wir wollten das Spiel emotionalisieren, sind mutig aufgetreten. Bei den zwei Wembley-Toren hatten wir Glück. Der Platzverweis hat dann die Statik des Spiels verändert.“

Die Gäste vom Sandweg hatten zunächst ein Übergewicht, Zimmermann und Nicolas Krenzek hatten bei ihren Lattentreffern kein Glück, ebenso wenig Dennis Forkpah nach einem Chip-Ball, den Torwart Rohleder entschärfte. Kurz vor der Pause der Ausgleich durch Nils Wöckener nach einem Freistoß von Ex-SVGer Alex Kern.

In den letzten 18 Minuten der ausgeglichenen Partie fielen dann noch vier Treffer. Forkpahs 2:1 glich Kolenda nach einer zu kurz abgewehrten Ecke zum 2:2 aus. Ein dickes Lob gebührte Dilsad Kaplan, der sich elegant und clever durchdribbelte, auf Forkpah ablegte, der zum 3:2 für die SVG traf. Marces Emme-Weiß schaffte jedoch den dritten, stürmisch bejubelten Ausgleich für die unterklassigen Gastgeber. Abpfiff nach zwölf Minuten Nachspielzeit – über den Einzug ins Achtelfinale musste das Elfmeterschießen entscheiden. Und das wurde zu einem Krimi, in dem sogar die beiden Torhüter antreten mussten, nachdem alle Feldspieler schon „am Punkt“ waren. Nichts für schwache Nerven!

Das Elfmeter-Drama

0:1 Steen Zimmermann

1:1 Andre Stanko

1:2 Dilsad Kaplan

Marces Emme-Weiß übers Tor

Darius Rohleder hält gegen Ricardo Moreno Morales

2:2 Luis Kolenda

2:3 Yannis Fischer

3:3 Alexander Kern

3:4 Tarkan Tahiri

4:4 Mathis Ernst

4:5 Amin Al-Debek

5:5 Henri Pelka

5:6 Tomislav Relota

6:6 Julien Arnecke

6:7 Nicolas Krenzek

7:7 Daniel Jühne

Darius Rohleder hält gegen Endri Dumi

Marvin Brelage hält gegen Nils Wöckener

7:8 Marvin Brelage

8:8 Darius Rohleder

8:9 Steen Zimmermann

Brelage hält gegen Stanko.

Die vorherigeTorfolge

0:1 Zimmermann (10.), 1:1 Wöckener (45.), 1:2 Forkpah (70.), 2:2 Kolenda 872.), 2:3 Forkpah (75.), 3:3 Emme-Weiß (82.). Rote Karte: Daube (SVG/61.). Gelb-rote Karte: Co-Trainer Ahl (RSV/75.). (Helmut Anschütz/gsd)