22:29 gegen Hannover Stampeders: Generals starten mit Heimniederlage

Bei den Generals (in Schwarz) ging es wieder zur Sache: Eine Szene aus der vergangenen Saison aus dem Heimspiel gegen Bremerhaven. © Hubert Jelinek/gsd

Heimlich, still und leise und ohne große Vorankündigung sind jetzt auch die Göttingen Generals in die neue Saison in der American Football Oberliga Nord (Staffel Süd) gestartet.

Göttingen – Im ersten Spiel setzte es jedoch eine 22:29 (14:16)-Heimniederlage gegen die Hannover Stampeders. 300 Zuschauern gaben der Saison-Premiere einen guten Rahmen.

In der Südstaffel spielen sonst nur noch die Ritterhude Badgers und die Osnabrück Tigers mit, gegen die die Generals im zweiten Heimspiel am 18. Juni zuhause antreten.

„Die Vorbereitung war gut“, berichtet Philip Arnold, der mit 40 Jahren zu den Urgesteinen der Göttinger zählt und als Anwalt tätig ist. Coach und „Offense-Coordinator“ ist nach wie vor Matthias Schmücker.

Routinier Arnold war es auch, der sein Team per Touchdown 6:0 in Führung brachte. So stand es auch nach dem ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt punkte Dennis Komolka für die Generals, Arnold ließ einen „Safety“ folgen, als er den Hannover-Spielmacher in dessen Endzone zu Fall brachte. Doch die Gäste hielten natürlich dagegen, erzielten 16 Zähler, sodass sie auch zur Halbzeit mit 16:14 in Front lagen.

Im dritten Quarter kamen die Generals durch den ins Team zurückgekehrten Arjan van der Horst zu einem Touchdown, den er selbst mit einem Zwei-Punkte-Spielzug („Two-Point-Conversion“) statt eines Erhöhungskicks ausbaute. Die Hannoveraner setzten dem einen Touchdown plus Extra-Punkt entgegen und erzielten im vierten Viertel noch einen weiteren Touchdown zum 29:22-Erfolg. Beim letzten Drive im m vierten Versuch fehlten den Generals noch etwa 50 Zentimeter zu einem weiteren Touchdown, mit dem sie inklusive des Extra-Punktes auf 29:29 gestellt hätten. „Unsere Special Teams haben uns das Spiel verhagelt“, meinte Philip Arnold. Außer der wie stets im Früh-Sommer coolen Stimmung beim Football blieb den Generals punktemäßig nichts.

„Unser Ziel ist nicht der Aufstieg oder die Playoffs“, sagt Arnold, dessen Team letzte Saison eben den Klassenerhalt schaffte. „Wir knapsen immer noch an den Corona-Folgen, das ist jetzt unser zweites Aufbaujahr. Wie van der Horst kehrten einige Akteure ins Team von Coach Schmücker zurück.

Quarterstände: 6:0, 8:16, 8:7, 0:6.

Punkte: Arjan van der Horst und Philip Arnold je 8, Dennis Komolka 6. (haz/gsd)