29:26 im Derby: Arbeitssieg für Northeimer HC in Duderstadt

Hochgestiegen: Northeims Hannes Bransche (am Ball) gegen Duderstadts Stjepan Knezic. © Hubert Jelinek/gsd

Am Ende hat es für den TV Jahn Duderstadt nicht gereicht: Im hitzigen Derby der Handball-Oberliga setzten die Eichsfelder Drittliga-Absteiger Northeimer HC lange unter Druck. Am Ende aber holte der NHC beim 29:25 (14:17) mit einem überragenden Malte Wodarz beide Punkte.

Duderstadt – Da rieben sich die Zuschauer in der ausverkauften Duderstädter Halle am Samstag die Augen: Nach der 1:0-Führung des NHC durch Wodarz zwang das Team von Interims-Trainer Ekkehard Loest dem Gegner immer wieder sein Spiel auf. Mit schnellem Passspiel riss der TV Jahn Löcher in die NHC-Abwehr, die Neuzugang Paulo Grozdek (Kroatien) zur 4:2-Führung nutzte (7.). NHC-Torhüter Yannis Pätz zog dem Ex-Northeimer Tomislav Buhinicek gleich beim ersten Strafwurf den Zahn. Dann Glück für Duderstadt: Beim Versuch, Malte Wodarz früh den Schneid abzukaufen, landete eine Abwehrhand direkt im Gesicht des Rückraumlinken. Das Schiedsrichtergespann ließ die fällige rote Karte aber stecken.

Durch Hannes Bransche kam der NHC noch einmal auf 4:5 heran, dann setzte sich Jahn durch Knezic, Hänies und Burgdorf auf 8:4/9:5 ab (15.). Nach der Anfangsviertelstunde fand Northeims Marc Bode von außen Platz für zwei Tore, Hannes Bransche und Finnian Lutze glichen zum 11:11 aus (22.). Aber Paulo Grozdek und Ole Hänies konterten sofort. Und dank Buhinicek führten die Gastgeber wieder mit 17:13. Der NHC verkürzte nur noch durch einen Direktwurf von Christian Stöpler zur überraschenden Duderstädter 17:14-Pausenführung.

Nach dem Wiederanpfiff wechselte Coach Jürgen Bätjer eine 3:2:1-Verteidigung, um Buhiniceks Spielraum am Kreis einzuengen. Das wirkte: Deni Skopic glich in der 39. Minute zum 20:20 aus, Finn Fietz erhöhte sogar auf 22:21. Jahn glich durch Oliver Born und Lasse König wieder zum 23:23/44. aus. Nach sechs torlosen Minuten nutzte Wodarz eine Northeimer Überzahl zur 24:23-Führung (50.), dann ließen bei den Eichsfeldern Kondition und Konzentration nach. Stöpler und zwei Mal Wodarz brachten nun den NHC auf vier Tore vor (28:24/55.), als Ole Hänies mit einem Strafwurf an Björn Wenderoth (55.) scheiterte. Zwei Schrittfehler von Lutze und Bransche wandelte Duderstadt noch zu zwei Treffern zum 26:28/59., doch Marc Bodes vierter Treffer entschied das Spiel mit 29:26 zugunsten des NHC.

Ekkehard Loest nahm es sportlich: „Wir haben die letzten zwei Wochen gut gearbeitet und Northeim am Rand der Niederlage gehabt. Northeim hatte etwas mehr Kondition und Cleverness“, so Loest. „Keinen Schönheitspreis“ wollte NHC-Coach Jürgen Bätjer angesichts der schwierigen Vorbereitung gewinnen: „In dieser Konstellation haben wir noch nie gespielt. Das Team hat sich gut zurückgekämpft, wir haben das Derby gewonnen – mehr ging nicht“.

TV Jahn: Krüger, Koch - Grolig, Born 3, Hänies 5, König 2, Deppe 1, Kreitz, Knezic 2, Burgdorf 4, Buhinicek 3, Grozdek 6, Crazius.

NHC: Pätz, Wenderoth - Pogadl, Heyken, Bransche 3, Sokhorovych 2, Lutze 1, Hofmann, Skopic 2, Baumbach, Bode 4, Stöpler 3, Wodarz 12, Fietz 2. (Axel Janssen)

Bester NHC-Werfer: Northeims Malte Wodarz (am Ball) gegen Duderstadts Ex-Northeimer Tomislav Buhinicek (77) und Oliver Born (44). 2 © Hubert Jelinek/gsd