3x3-Serie macht Station in Göttingen: Dunks und Zweier vorm Bahnhof

Von: Walter Gleitze

Teilen

Vergangenes Jahr: Nick Boakye, Spieler beim Basketball-Bundesligist BG Göttingen, wurde mit dem ASC Akatsuki Zweiter. © Hubert Jelinek/gsd

Auf drei Spielfeldern geht es vom 21. bis 23. Juli bei der „Mein-Einkaufsbahnhof 3x3 Germany Tour“ auf dem Göttinger Bahnhofsvorplatz wieder rund.

Göttingen – Bereits zum sechsten Mal, anfangs noch am Göttinger Institut für Sportwissenschaften (IfS), macht diese Tour in Göttingen Halt.

Gespielt wurde bereits in Berlin, Erfurt und Bremen, ehe diese Tour nun nach weiteren Stationen am 15. Juli in Kiel, dann in Göttingen, Duisburg und Leipzig (in beiden Städten im Bahnhof) final in Hannover am 3. September zu Ende geht. In der niedersächsischen Landeshauptstadt geht es um die Qualifikation für das Masters der FIBA-World Tour in Amsterdam.

Inzwischen kann der Initiator Alain Fazal, auch Geschäftsführer des Veranstalters 3x3 Germany, der die Lizenz für dieses Tournament erhalten hat, behaupten: „Es gibt kein höheres Turnierformat in Deutschland.“

In Göttingen werden in diesem Jahr aber nicht, wie in den Jahren zuvor, auch die deutschen 3x3-Basketball-Hochschulmeisterschaften ausgetragen. Diese finden am kommenden Wochenende in Tübingen statt.

Punkte können die Teams – das sind Men Pro, Women Pro, U 18 männlich und weiblich – für das finale Turnier in Hannover sammeln. Dort werden 16 Men Pro-Teams um die Qualifikation für das Masters in Amsterdam gegeneinander antreten. Jeweils acht Teams spielen dann bei den Women Pro, U 18 männlich und weiblich die Sieger aus.

Für das Men Pro-Team haben sich in Göttingen bereits 22 Teams angemeldet, das heißt, bei maximal 24 Teams ist diese Kategorie fast ausgebucht. Sorgen macht sich Fazal um die Women Pro. „Wir haben diesen Wettbewerb schon auf acht Teams reduziert, es haben sich aber erst drei Mannschaften gemeldet“, hofft er auf weitere Anmeldungen. Fazal will dem Leistungsdruck ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen, denn er lässt neben der Women Pro auch ein Frauenturnier starten, bei dem sich auch absolute Amateure anmelden können. Doch auch für dieses zusätzliche Turnier gibt es nun noch gar keine Anmeldungen.

Dem eigentlichen Turnier ist am Freitag, den 21. Juli, von 16 bis 20 Uhr der Business Cup für Mixed-Teams vorgeschoben, ehe es am Samstag dann mit den Women Pro, den U 18 Boys, ab 10 Uhr morgens bis 19 Uhr weitergeht. Zusätzlich für den Samstag hat der Veranstalter noch ein Turnier für die U 16 Boys und U 16 Girls integriert. Am Sonntag sind dann die Men Pro, die U 18 Girls und Hobby-Mixed-Teams, für die sich alle Basketball-Enthusiasten anmelden können, dran.

Übrigens: Dreier gibt’s beim 3x3-Basketball nicht –Treffer von jenseits des Perimeters zählen nur zwei Punkte.

Anmeldungen an die E-Mail alain.fazal@3x3germany.de. Weitere Infos auf der Webseite www.3x3germany.de.

(Walter Gleitze/gsd)

Er ist der Macher: Alain Fazal vor dem Göttinger Bahnhof, wo das Turnier stattfindet. © Hubert Jelinek/gsd