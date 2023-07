3x3-Turnier vorm Bahnhof: Körbe, Spaß und coole Stimmung

Teilen

Getümmel unterm Korb: Der frühere BGer Anthony Okao (am Ball) wird von drei Gegenspielern bedrängt, kann aber trotzdem erfolgreich für sein Fulda-Team abschließen. © Hubert Jelinek/gsd

Mittendurch spielte das Wetter nicht ganz mit. Bis auf etwa zwei Stunden am Sonntag blieb es fast durchweg trocken beim 3x3-Basketball-Turnier vor dem Göttinger Bahnhof.

Göttingen – Die beiden Courts waren die meiste Zeit dicht umlagert von den größtenteils jugendlichen und jüngeren Zuschauern. Coole Stimmung vor dem Göttinger Bahnhof, wo die „Mein_Einkaufsbahnhof 3x3-Germany-Tour“ die fünfte Station machte auf dem Weg zum großen Finale in Hannover am 3.

September.

„Es war ein gutes Turnier“, bilanzierte Alain Fazal am Ende. Der Sohn des früheren Groner Fußballers Ashraf Fazal ist der Organisator und Ausrichter dieser Streetball-Serie, die zum sechsten Mal in Göttingen zu Gast war – wie in allen Städten immer vor dem Bahnhof. „Auch das Publikum war gut, jedes Jahr werden es mehr Zuschauer“, sagte Fazal. „Man sieht, wie populär diese Sportart inzwischen geworden ist.“ Bis zu 1500 Interessierte als Laufkundschaft hatte Fazal jeweils an beiden Tagen gesehen.

Heiße Musik begleitete die Streetball-Gemeinde auf dem blauen in Fliesen ausgelegten Untergrund. „Auf dem Hauptcourt war der FIBA Olympia-Boden“, erklärt Fazal, der selbst früher noch nicht in den Genuss kam, auf solch weicherem Boden zu spielen.

3x3-Basketball (gesprochen: drei-iks-drei) – das ist eben hauptsächlich Spaß, Musik, ein gutes Gefühl („good vibes“) und eben auch Ausdruck von Jugendkultur. Aber so viel ist auch klar: Natürlich geht’s am Ende um den Sieg. Den holten sich bei den Männern das Team „3x3 Saarlouis“, das im Finale am Sonntag die Mannschaft mit dem beziehungsreichen Namen „All-night-long“ mit den (Ex-)Göttingern Maxi Kuhle und Lennard Stechmann bezwang. 18:18 stand es nach der regulären Spielzeit, ehe in der Verlängerung ein Zweier (der beim Hallen-Basketball dem Dreier entspricht) die Entscheidung brachte – also 20:18-Endstand. Mit dem ehemaligen BGer Anthony Okao war ein weiterer Göttinger dabei, der aber für ein Team aus Fulda spielte.

Beim 3x3 sieht man vieles nicht so eng, die Teams finden sich kurzfristig. „Da gibt’s viel Flexibilität, die Einstiegsschwelle ist niedrig. Das ist alles viel lockerer als beim Klub-Basketball“, sagt Alain Fazal.

Schade allein, dass nur vier Frauenteams antraten und so bei den Hobbyteams mitwirkten. „Ein Wermutstropfen“, räumte Fazal ein. „Dabei gibt’s doch gerade auch in Göttingen so viel Frauen-Potenzial.“ Weiter geht die Tour in Duisburg und Leipzig.

(Helmut Anschütz/gsd)

Kampf um den Ball vorm Bahnhof: Die beiden Spielflächen waren die meiste Zeit dicht von Zuschauern umlagert. Bis zu 1500 seien als Laufkundschaft dabei gewesen, sagt Organisator Alain Fazal. © Hubert Jelinek/gsd