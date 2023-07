3x3-Turnier: Vorm Göttinger Bahnhof fliegen die Bälle

Teilen

Wetter soll auch mitspielen: Rund geht es vor dem Bahnhof an diesem Wochenende mit 3x3Basketball. © Hubert Jelinek/gsd

Ab Freitag fliegen vorm Göttinger Bahnhof drei Tage lang die Basketbälle.

Göttingen – Die „Mein Einkaufsbahnhof 3x3--Germany Tour“ ist zu Gast in der Unistadt– - die fünfte von insgesamt acht Stationen der Serie, die mit dem Finale am 3. September in Hannover abgeschlossen wird.

Rund 160 Spieler und Spielerinnen erwartet Organisator Alain Fazal beim Göttinger Event. „Das ist über dem Schnitt im Vergleich zu den anderen Turnieren“, sagt der Sohn des früheren Groner Fußballers Ashraf Fazal.

Bei den Männern sind 20 Mannschaften dabei, auch aus Belgien und der Schweiz. Bei den Frauen hatte man gehofft, dass es nach der ersten Meldung doch noch mehr werden – leider vergebens. Es sind nur vier Teams dabei, ein weibliches U 18-Team kam gerade mal noch dazu. „Das ist ein Wermutstropfen, aber eben auch ein deutschlandweites Problem“, sagt Fazal. Im Göttinger ASC-Team ist die frühere BGerin Franzi Hadaschik mit dabei.

Des Weiteren sind am Samstag noch sechs Hobby-Mannschaften am Start, am Sonntag noch drei weitere. Gespielt wird auf drei Courts. Ein erfolgreicher Wurf zählt im Gegensatz zum Hallen-Basketball nur einen Punkte, der Hallen-Dreier zählt beim 3x3 nur zwei Zähler.

Am Freitag ist ein Firmen-Cup mit vier Teams noch vorgeschaltet. Am Samstag und Sonntag geht es jeweils um 10 Uhr los, das Damen-Finale ist am Samstag vor 18 Uhr geplant, das Männer-Finale am Sonntag vor 19 Uhr.

Abgeschlossen wird die 3x3-Serie vor dem Finale in Hannover mit weiteren Veranstaltungen in Duisburg und Leipzig. (haz/gsd-nh)