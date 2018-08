44:31 in Wolfsburg: Göttingen Generals machen die Playoffs klar

Göttingens Steven Woitscheck (mit Ball) steuerte in Wolfsburg einen Touchdown zum Generals-Sieg bei.

Göttingen. Die Erfolgsserie der Göttingen Generals hält weiter an. Auch das „Rückspiel“ bei den Blue Wings Wolfsburg gestaltete die Mannschaft von Trainer Matthias Schmücker siegreich.

Mit einem 44:31 (30:18)-Sieg fuhren die Göttinger weiter als Spitzenreiter der Oberliga Niedersachsen wieder nach Hause. Durch den achten Sieg im neunten Spiel sind die Göttinger sicher in den Playoffs und sicherten sich im Halbfinale, das am 23. September ausgetragen wird, auch das Heimrecht.

Da die Generals durch zwei Siege auch den direkten Vergleich gegen Wolfsburg in der Tasche haben, ist das letzte Hauptrundenspiel am übernächsten Sonntag in Emden praktisch bedeutungslos. Bei den Blue Wings siegten die Göttinger, obwohl mit Viktor Löwen, Orest Oribko und Chris Rathmann drei wichtige Spieler fehlten.

Von der Hochzeit aufs Feld

Arjan van der Horst reiste noch kurzfristig von der Hochzeit seiner Schwester an, um sein Team zu unterstützen. Das war wichtig, da van der Horst ein Schlüsselspieler in der Offensive ist – somit konnte Generals-Präsident Lukas Helfrich in der Defensive eingesetzt werden. Zusammen mit Tobias Neumann spielte Helfrich sogar durch in Offense und Defense.

Van der Horst brachte die Generals auch mit dem ersten Touchdown in Front und legte eine Zwei-Punkte-Erhöhung („Two-Point-Conversion“/TPC) nach zum 8:0. Eine gewohnt herausragende Leistung zeigte erneut Steven Woitschek, der nach Wolfsburgs 7:8 per zweitem Touchdown plus TPC auf 16:7 erhöhte.

Im zweiten Viertel kamen die Blue Wings wieder auf 15:16 heran, ehe van der Horst den Vorsprung auf 22:15 und Tobias Neumann per TPC auf 24:15 ausbauten. Wolfsburg verkürzte durch ein Fieldgoal auf 18:24, doch nun legte Neumann den vierten Generals-Touchdown zum 30:18-Halbzeitstand nach.

Die Generals kontrollierten Wolfsburg gut, die Abwehr konnte die Laufspielzüge der Gastgeber fast komplett unterbinden, sodass sie zum Passspiel gezwungen waren.

Im dritten Quarter lief dann Tobias Neumann zum zweiten Mal in die Wolfsburger Endzone. Mit dem 36:18-Zwischenstand war schon die Vorentscheidung gefallen. Wolfsburgs dritter Touchdown plus Erhöhung zum 25:36 brachte das Schmücker-Team nicht mehr in Bedrängnis. Für den letzten Göttinger Touchdown war schließlich der Präsident persönlich verantwortlich: Helfrich erhöhte auf 44:25, da half auch Wolfsburgs letzter Abschluss zum 31:44 nichts mehr. Wieder einmal ein gelungener Generals-Nachmittag. (haz/gsd-nh)