Absteiger Tuspo Weende vor einem Übergangsjahr

Von: Helmut Anschütz

Der Trainer bleibt, die Spielerinnen gehen: Manuel Holst mit Kornelia Rambo und Britta Gemmeke (13) in der vergangenen Saison während einer Auszeit. © Hubert Jelinek/gsd

Lange von der Bildfläche verschwunden, die Volleyballerinnen von Tuspo Weende! Aber es gibt sie noch trotz des Abstiegs aus der 3. Liga West.

Göttingen – Künftig schlagen sie wieder auf in der Regionalliga Nordwest – wie übrigens auch die Männer des ASC Göttingen.

Aber der Abstieg war, wie sollte es auch anders sein, mit einem heftigen personellen Wechsel verbunden. Gleich sieben Spielerinnen haben sich vom Team von Trainer Manuel Holst, der geblieben ist und die Mannschaft auch weiter coachen wird, verabschiedet: Alex Sharipov, Pauline Dörsch, Britta Gemmeke, Sina Wiemers (hören alle auf), Sophie Simon (Studium Köln), Mathilda Dogu (2. Liga Hildesheim) und Kornelia Rambo (bis Ende ihres Examens).

„Die neue Saison wird ein Übergangsjahr, wir wollen uns konsolidieren“, sagt denn auch Manuel Holst, der von einem komplett neuen Team spricht. „Das ist aber auch motivierend.“

So sind auf der Seite des Nord-Westdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) derzeit zehn Spielerinnen für die neue Spielzeit gelistet. Mit Holsts Lebensgefährtin Jennifer Bönighausen, Anna Gräb, Christine Pieper (mit inzwischen 44 Jahren die Seniorin der Liga), Lucie Carlotta Waldzus, Clara Holzhüter (Lebensgefährtin von Teambetreuer Oscar Köther) sowie Nicole Riechel ist nur etwa die Hälfte des bisherigen Teams übrig geblieben.

Neu im Tuspo-Team sind die erst 15-jährige, aus Herzberg kommende Zuspielerin Emma Böttcher, als Libera die aus Kassel kommende und in Hann. Münden ansässige Lehrerin Lea Theis, die aus Magdeburg stammende und zuletzt in Berlin spielende Verena Horrmann, die in der Region noch einen Job sucht. Dazu kommen Johanna Bückner, die vergangene Saison schon Trainingsgast war, und aus der Weender Reserve Jana Vulic (17).

Seit gut zwei Wochen ist das Holst-Team inzwischen im Training. Wegen der Urlaubszeit ist man jedoch selten bis gar nicht komplett, sodass ein Trainingsspiel mit Sechs gegen Sechs sehr schwierig zu realisieren ist.

Ein fest vereinbartes Saisonziel gibt es nicht. „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Holst. In der 4. Liga spielen zehn Mannschaften, neu sind dabei TuS Zeven und Blau-Weiß Lohne (bei Vechta), nicht zu verwechseln mit dem SV Union Lohne im Emsland. Überhaupt gehen die meisten Reisen ins nordwestliche Niedersachsen. Wie die Regionalliga einzuschätzen ist, weiß Holst nicht so recht.

Zwei Tests gibt es am übernächsten Wochenende gegen Blau-Weiß Lohne und den VC Osnabrück, der am 1. Oktober (Sonntag, 16 Uhr) auch der erste Heimgegner in der Weender Sporthalle sein wird. (Helmut Anschütz/gsd)