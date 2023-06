Bovenden feiert mit starken Sprüchen, Rosdorf und 05 II steigen auf

Von: Helmut Anschütz

Wasser marsch! Nach dem Schlusspfiff bekommt Bovendens Trainer Nils Reutter eine volle Ladung ab. Bei der Hitze vielleicht gar nicht mal so schlecht! © Hubert Jelinek/gsd

Gefeiert haben sie wie die ganz Großen! Nach dem bedeutungslosen 4:1 (2:1) gegen den FC Sülbeck/Immensen ging beim Bovender SV die Post ab.

Bovenden – „Campeones, campeones“, schmetterten die Spieler des Landesliga-Aufsteigers lautstark auf Spanisch über den Platz am Südring. Nächste Saison ist die Mannschaft von Trainer Nils Reutter dann Gegner von Göttingen 05, SVG Göttingen und TSV Landolfshausen/Seulingen.

BSV-Vorsitzender Alexander Schneehain lief mit einer Riesen-BSV-Fahne auf den Platz, feierte mit den Spielern mit. Die Ehrung für Titel und Aufstieg hatte es schon am Donnerstag beim 3:0-Sieg in Eisdorf gegeben. Der Klassiker schlechthin durfte natürlich auch nicht fehlen: „We are the Champions“, dröhnte es aus den Lautsprecher-Boxen, ehe Doppeltorschütze Florian Corsmann den ultimativen BSV-Song anstimmte: „Bovenden ist ein schöner Fleck / heut’ hau’n wir uns dann´richtig weg“. Bei diesen Feierlichkeiten auf dem Rasen blieb es selbstverständlich nicht – es dürften noch diverse „Kaltschalen“ gefolgt sein...

Fußball gespielt wurde zuvor auch noch. In der sengenden Sonne um 12 Uhr mittags traf Corsmann in der 12. Minute zum 1:0, das Sven Iloge in der 19. Minute zum 2:0 ausbaute. Danach kam Sülbeck besser ins Spiel und verkürzte durch einen Flachschuss von Lars Breitenstein ins lange Eck auf 1:2 (30.).

Bovenden ist ein schöner Fleck, heut’ hau’n wir uns dann richtig weg

BSV-Trainer Reutter hatte nochmal die Abgänger Jannik Lösekrug und Julien Arnecke spielen lassen, brachte später auch noch den abwandernden Jonas Müller. Für die letzten Saisontreffer sorgten schließlich erneut Corsmann (67.) und Oliver Pomper (85.). Reutter: „Wir haben den Aufstieg wirklich verdient. Größter Respekt für meine Mannschaft!“

Kreisliga

In der Fußball-Kreisliga jubeln der SC Rosdorf und Göttingen 05 über den Aufstieg in die Bezirksliga 4.

Der TSV Groß Schneen verlor das Topspiel gegen den SC Rosdorf mit 0:2. Sirip (54.) und Onal (90.+2) trafen für die Mannschaft von Rosdorf-Coach Esmir Muratovic, der zu Landesligist SVG Göttingen wechselt.

Göttingen 05 II kam beim Bovender SV II zu einem 3:1-Sieg. Der BSV II führte durch Czajkowski 1:0, ehe Ober--Sundermeyer (Foulelfmeter), Bornemann und Reinke für 05 trafen. „Die zweite Halbzeit waren wir klar überlegen, der BSV hat uns das Leben aber schwer gemacht“, so 05-Coach Thomas Hellmich. Der Verlierer des letzten Spieltages ist Nicht-Aufsteiger Groß Schneen.

