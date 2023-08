3:1 bei Neuling Rosdorf: „Poldis“ Dreierpack für Sparta Göttingen

Unerwarteter 2:0-Sieger: Kodjo Samuel Tiassou (Göttingen 05 II, Mitte) gegen Sülbecks Lukas Niesmann. © Hubert Jelinek/gsd

Unter teilweise schwierigen bis fast irregulären Bedingungen wurde der erste Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 4 ausgetragen.

Göttingen – Opfer des Regensturms wurde die Partie zwischen dem FC Grone und dem SV Rotenberg. Schiedsrichter Devin Lübbe versuchte, die unterbrochene Partie zwei Mal wieder anzupfeifen, nachdem er 30 Minuten gewartet hatte, doch am Rehbach ging nichts mehr.

Ivan Peric hatte nach neun Minuten zur Groner 1:0-Führung getroffen.

Auch über Göttingen-Weende brauste der Regensturm hinweg, doch die Partie des SCW gegen Denkershausen wurde nach zweimaliger Unterbrechung bis zum Schluss durchgezogen. Luke Zimmermann (17.) hatte das Team von SCW-Coach Stefan Claaßen in Front gebracht. Johannes Mädge (50.) sowie Ole Düsing (75.) und Aaron Terruhn (89.) sorgten für den Endstand.

Ins Wasser fiel auch das Bezirksliga-Debüt des SC Rosdorf bei der 1:3 (0:1)-Heimpleite gegen Landesliga-Absteiger Sparta Göttingen. Auch in Rosdorf prasselte der Regen runter und Spartas Grzegorz Podolczak machte den Bezirksliga-Aufsteiger noch zusätzlich mit einem Dreierpack nass. In der 29. Minute traf „Poldi“ zum 1:0 für die Gäste, das Mohammad Abdallah (68.) ausglich. In der 73. und 81. Minute sorgte Podolczak für Spartas ersten Sieg unter dem neuen Trainer Jan Lohmann.

Weitaus besser verlief die „Bezi-Premiere“ für die „Zweite“ von Göttingen 05. 2:0 (Brinkmann, Frimpong) gegen Titelkandidat Sülbeck/Immensen – damit hatte im Maschpark wohl kaum einer gerechnet. (haz/gsd-nh)