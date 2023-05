Beim 3:1 von 05 bei der SVG: Gerbi Kaplan der Unterschiedsspieler

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Mächtig Qualm vor dem Anpfiff: Mit gelb-schwarzen Bengalos und Pyros stimmten sich die 05-Fans auf das Derby ein. 3 © Hubert Jelinek/gsd

Mittwochabend, Derbyzeit in Göttingen – und es gibt sogar zwei Gewinner: Auf dem Rasen im Krügerpark am Sandweg siegt Göttingen 05 in der Fußball-Landesliga mit 3:1 bei Nachbar SVG Göttingen.

Göttingen – Ein verdienter Erfolg für die Schwarz-Gelben bei den Schwarz-Weißen.

Der zweite Gewinner ist der Göttinger Fußball: 1707 Zuschauer sorgen für einen tollen Rahmen. Eine Kulisse, die es seit vielen Jahren nicht gab. In der Mehrzahl dabei eindeutig die 05-Anhänger, die mit Dauergesängen aufwarteten, aber auch mit Bengalos und schwarz-gelben Pyro-Fackeln – ohne diesen beißenden Gestank scheint es auch auf der mittleren Fußball-Ebene nicht mehr zu gehen.

„Ein verdienter Sieg“, meinte Gerbi Kaplan hinterher. „In der zweiten Halbzeit hat die SVG gedrückt, aber wir haben es geschafft. Wir waren gefährlicher, obwohl die SVG nach der Pause gedrückt hat.“ Der Offensivmann der 05er war der Unterschiedsspieler der Schwarz-Gelben, wie auch SVG-Coach Dennis Erkner anschließend festhielt.

Denn auch wenn er lange Zeit keine nennenswerten Aktionen hatte, war Kaplan zwei Mal entscheidend zur Stelle: 14 Minuten vor Schluss schlenzte er einen Freistoß mit links gefühlvoll halbhoch links rein – keine Chance für SVG-Keeper Omar Younes. Zu Beginn der Nachspielzeit startete 05 einen Konter, Kaplan lief den SVGern weg, umspielte Younes und schob zum 3:1 flach ein.

Sein SVG-Namensvetter Dilsad Kaplan hatte zuvor noch mal für Spannung gesorgt, als er mit einem von Leon Lübberstedt verursachten Handelfmeter auf 1:2 verkürzte. Zuvor drosch Mattis Mühlhaus den ersten von Leon Scheidemann verursachten Handelfmeter weit übers 05-Tor.

Nach Maß war es für die Gäste auch schon losgegangen. Nach nicht einmal fünf Minuten traf Norick Florschütz halbhoch in die lange Ecke. Die Chancen waren danach auf beiden Seiten überschaubar, die Partie hatte auch einige Längen.

Spannung und (etwas) Dramatik kam erst in den letzten 15 Minuten wieder auf, als noch drei Treffer fielen.

In der Bewertung waren sich beide Trainer weitestgehend einig. Wie Gerbi Kaplan sprach auch 05-Coach Jozo Brinkwerth von „einem verdienten Sieg“, den auch SVG-Kollege Erkner gesehen hatte. Brinkwerth weiter: „Wir sind mutig aufgetreten, haben die SVG in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel kommen lassen und haben unsere Chancen genutzt.“

Weiß nach Holtensen

Der bei Sparta Göttingen ausscheidende Trainer Enrico Weiß coacht kommende Saison den TSV Holtensen (1. Kreisklasse Süd B), wo Manuel Dölle aufhört. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)

Luftnummer: SVG-Stürmer Mattis Mühlhaus (re.) beim Kopfball-Duell mit 05-Verteidiger Leon Lübberstedt. © Hubert Jelinek/gsd

Der 05-Matchwinner: Hier strauchelt Gerbi Kaplan zwar vor dem SVGer Ricardo Moreno Morales, doch in der Schlussphase traf er doppelt. © Hubert Jelinek/gsd