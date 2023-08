Bezirkspokal: SVG Göttingen und Sülbeck eine Runde weiter

Doppeltorschütze: SVG-Stürmer Steen Zimmermann spielt Sudheims Torwart Denny Cohrs aus und trifft zum 4:0-Zwischenstand. © Hubert Jelinek/gsd

In zwei Nachholspiele des Fußballbezirkspokals setzten sich die Favoriten am Mittwochabend durch.

Göttingen – Der FC Sülbeck/Immensen gewann im Spiel der 3. Runde mit 2:1 (1:0) beim Bezirksliga-Konkurrenten SC Rosdorf. In der 2. Runde setzte sich die SVG Göttingen mit 4:1 (3:0) beim Bezirksligisten TSV Sudheim durch und trifft jetzt in der 3. Runde auswärts auf den RSV Göttingen 05.

Sülbeck steht in der 4. Runde.

Nach drei Niederlagen in der Bezirksliga konnte Sülbeck/Immensen erstmals in einem Pflichtspiel der neuen Saison ein Erfolgserlebnis verbuchen. Luca Macke brachte das Team von Trainer Marcus Schnepel nach 22 Minuten beim SC Rosdorf in Front. In der 54. Minuten gelang Timo Scharf der Ausgleich für die Gastgeber. Linus Macke schoss die Sülbecker dann in der 78. Minute eine Runde weiter. Sülbeck holte sich endlich wieder etwas Selbstvertrauen vor dem Bezirksliga-Spiel am kommenden Wochenende gegen den SC Hainberg. „Ich bin froh, dass wir wieder in die Erfolgsspur gekommen sind“, meinte FC-Coach Schnepel. „Schon in der ersten Halbzeit hatten wir mehr Chancen. Dieser Sieg tat einfach gut.“

Eine einseitige Partie gab es in Sudheim. Schon nach fünf Minuten brachte Richard Rocha die SVG Göttingen in Front. In der 21. Minute erhöhte Nico Krenzek im Nachschuss auf 2:0. Acht Minuten später war Steen Zimmermann zum 3:0 erfolgreich, nachdem er eine butterweiche Flanke von Rocha einköpfte. Zimmermann war es auch, der nach 53 Minuten für das 4:0 der Göttinger sorgte. Höss gelang acht Minuten vor Schluss der Ehrentreffer für den TSV, der klar unterlegen war und sich erst etwas behaupten konnte, als die SVG längst einen Gang zurückgeschaltete hatte. „75 Minuten haben wir gut gespielt, ehe wir dann mehrfach gewechselt haben“, sagte SVG-Vize Thorsten Tunkel. „Wir wollten von Beginn an klarmachen, wer als Sieger vom Platz geht. (haz/gsd)