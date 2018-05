Blindenfußball: Starker Einstand für neuen Bundestrainer

Drei Siege in Göttingen und Korbach

+ © zje/gsd Da geht’s lang: Der neue deutsche Bundestrainer Peter Gößmann (2. v. re.) mit Alex Fangmann (li.) und Taime Kuttig (re.). © zje/gsd

Göttingen. Einen solchen Einstand kann man wohl als gelungen bezeichnen. Nach dem 2:1 am vergangenen Freitag beim Hessentag in Korbach und einem klaren 4:1 am Samstag im Jahnstadion gewann die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft auch das dritte Spiel am Sonntag gegen Rumänien nochmals mit 4:1.