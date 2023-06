Bovenden feiert am Sonntag den Aufstieg in die Landesliga

Mit 30 Toren bester Bezirksliga-Torschütze: Bovendens Dennis Falinski (li.) gegen Rhüdens Torwart Marcel Mull. © Hubert Jelinek/gsd

Die letzten Entscheidungen und Aufstiegsjubelfeiern stehen Sonntag in den diversen Spielklassen an.

Bezirksliga 4

Beim Bovender SV soll am Sonntag um kurz vor 14 Uhr der Aufstieg in die Landesliga mit Musik bejubelt werden. Die Partie gegen Sülbeck wurde auf 12 Uhr vorverlegt, weil um 15 Uhr der BSV II gegen Göttingen 05 II spielt.

Vier Spieler wurden schon als BSV-Neuzugänge präsentiert: Robin Ari Onal, Ali Riza Önder (beide 18) kommen von den A-Junioren von 05, Onur Akyol (20) von Sparta und Til Seiger (19) vom RSV Göttingen 05. Ganz aktuell sind die Neuzugänge Joshua Fritsch von der SG Lenglern und Jannes Metje (FC Weser).

Am Donnerstag gewann Bovenden 3:0 beim FC Eisdorf, der am Sonntag absteigt, wenn Dassel gegen Grone im direkten Duell unentschieden spielen. BSV-Torjäger Dennis Falinski traf in Eisdorf dreimal (6., 31., 81.) und führt die Torschützenliste mit 30 Treffern an vor Einbecks Dustin Hoffmann (27). Am Sonntag fehlt Falinski aber wegen Urlaub. Verabschiedet werden gegen Sülbeck Jonas Müller (SV Groß Ellershausen), Julien Arnecke (RSV Göttingen 05) und Jannick Lösekrug (SG Niedernjesa). . Der VfR Dostluk Osterode tritt beim RSV Göttingen 05 am Sonntag nicht an.

Kreisliga

Foto-Finish in der Kreisliga! Spitzenreiter SC Rosdorf (50 Punkte, mit dem zukünftigen SVG-Trainer Esmir Muratovic) spielt beim Zweiten TSV Groß Schneen (ebenfalls 50 Punkte), während die 05er (Dritter, 49 Punkte) in Bovenden um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen.

05 reicht in jedem Fall ein Sieg zum Aufstieg – und sogar ein Remis, wenn es im Topspiel in Groß Schneen einen Sieger gibt. 05 hat die weitaus beste Tordifferenz (plus 40) und würde als Zweiter aufsteigen. Gesucht werden nicht nur die Aufsteiger, sondern auch der traurige Dritte als Verlierer des „Endspiel-Sonntags“. (haz/gsd-nh)